Nižje plače tudi za nogometaše v Italiji

Nogometni prvoligaši v Italiji so se dogovorili o znižanju plač igralcem in strokovnim štabom zaradi prekinitve tekmovanj, ki ga je povzročila pandemija novega koronavirusa. V primeru, da se sezona ne odigra do konca, bodo nogometaši prejeli za tretjino nižje plače, če pa bo prišlo do nadaljevanja, bo znižanje plač le polovico tega.

Dogovor so danes soglasno potrdili vsi člani serie A z izjemo vodilnega Juventusa, ki se je z igralci o znižanju plač samostojno dogovoril že pred časom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo vodstvo lige. Klubi morajo dogovor zdaj preliti v spremenjene pogodbe z igralci in strokovnimi štabi.

Vodstvo lige je med ponedeljkovo videokonferenco tudi potrdilo željo, da bi "zaključilo to sezono, vendar le če bodo zdravstvene razmere in vladne odločitve to dovoljevale".

Italija je med najhuje prizadetimi evropskimi državami s covidom-19. Po zadnjih podatkih je število okužb preseglo 130.000, umrlo je skoraj 17.000 ljudi.

Pri Juventusu so dogovor dosegli že nekaj časa nazaj. Foto: Reuters

Pri tem sicer še ni jasno, kako se bo na predlagano znižanje plač odzval italijanski sindikat nogometašev. Ta bi znal imeti tudi pomembno besedo pri odločitvi o nadaljevanju sezone, njen predsednik Damiano Tommasi pa je že konec marca za ameriški AP posvaril pred prehitro vrnitvijo na nogometne zelenice.

"Tekma nič"

Vse več italijanskih strokovnjakov je namreč mnenja, da je ravno nogometna tekma z veliko množico gledalcev prispevala k hitrem širjenju novega koronavirusa v Severni Italiji, še posebej v mestu Bergamo. Gre za prvi obračun osmine finala nogometne lige prvakov med Atalanto in Valencio 19. februarja v Milanu, na njej pa se je zbralo več kot 40.000 gledalcev, zato jo lokalni mediji po poročanju AP označujejo kot "tekmo nič".

Tekma se je odvijala dva dneva pred uradno potrditvijo prvega primera domače okužbe z novim koronavirusom. "Bilo je sredi februarja, zato še nismo poznali okoliščin," izjavo župana Bergama Giorgia Gorija povzema AP.

Zaradi tega so po mnenju italijanskih strokovnjakov bili ustvarjeni pogoji za izjemno hitro širjenja novega koronavirusa na tem območju. Prvi, ki je predlagal to tezo, je bil italijanski imunolog Francesco le Foche: "Nekaj velikih dogodkov je povzročilo širjenje virusa, eden od teh je bila zagotovo tekma Atalante in Valencie," je 22. marca spomnil na obračun, ki ga je Iličićevo moštvo dobilo s 4:1 in se kasneje tudi uvrstilo v četrtfinale lige prvakov.

Sledili so mu še drugi zdravniki, da gre za eno od možnih hipotez za hitro širjenje primerov covida-19 v Bergamu. To je po poročanju AP kmalu zatem potrdil tudi vodja italijanskega instituta za javno zdravje Silvio Brusaferro.

