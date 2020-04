Neposlušnega Mourinha bi lahko doletela kazen

Mourinho je skupaj z nekaj člani prve ekipe, med njimi s Tanguyjem Ndombelejem, Davinsonom Sanchezom in Ryanom Sessegnonom v parku v Londonu opravljal trening, čeprav bi se morali vsi štirje v poskusu zajezitve širjenja novega koronavirusa držati samoosamitve.

S prvim je delal ena-na-ena, preostala dva sta prav tako skupaj tekla v istem javnem parku.Ob tem je še en član prve ekipe Serge Aurier na Instagramu objavil videoposnetek, kako teče skupaj s prijateljem.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb