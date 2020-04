Junak Tottenhama in Anglije v bolnišnici

Nekdanji zvezdnik angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama in angleške reprezentance Jimmy Greaves je na zdravljenju v bolnišnici, so sporočili iz londonskega prvoligaša. Za zdaj ni znano, ali je 80-letni nekdanji napadalec zbolel za covidom-19 ali gre za kakšno drugo zdravstveno težavo.

"Lahko potrdimo, da je naš rekorder po številu golov Jimmy Greaves na zdravljenju v bolnišnici," je Tottenham sporočil prek družbenega omrežja Twitterja.

"Smo v stiku z njegovo družino in obveščali vas bomo, kako mu gre. Vsi v klubu njemu in družini pošiljamo lepe želje," so še tvitnili pri Spurs.

Greaves naj bi bil v slabšem zdravstvenem stanju zadnjih pet let, odkar je utrpel srčni napad.

Greaves je za Tottenham med letoma 1961 in 1970 na 379 tekmah dosegel 266 zadetkov in osvojil dva pokala FA in pokal pokalnih zmagovalcev. Ob tem je igral še za Chelsea, Milan in West Ham.

Igral je tudi za reprezentanco in na le 57 tekmah dosegel 44 zadetkov.

Bil je tudi član angleške izbrane vrste, ki je leta 1966 osvojila svetovno prvenstvo na domačih tleh. Vendar ga je poškodba na tekmi s Francijo stala mesta v ekipi, ki ga je nato zasedel Geoff Hurst in v finalu proti Zahodni Nemčiji dosegel hat-trick.

Preberite še: