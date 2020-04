Plačal 1,47 milijona evrov in zapustil zapor, a ...

Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Ronaldinho je po plačilu varščine v višini 1,47 milijonov evrov lahko zapustil zapor. Skupaj z bratom Robertom Assisom se je odpravil v enega izmed hotelov v Asuncionu, glavnem mestu Paragvaj, kjer ostaja v hišnem priporu pod nadzorom policije.

V paragvajskem zaporu je izza rešetk prebil kar 32 dni. Foto: Reuters

Z bratom še nimata dovoljenja za zapustitev države, saj čakata na odločitev sodišča. Čeprav si njegovi odvetniki prizadevajo za popolno svobodo, o tem poroča brazilski portal Globoesporte, bo moral čakati na razsodbo sodišča. Če bo spoznan za krivega, bi ga lahko doletela tudi petletna zaporna kazen.

Obisk Paragvaja se je sprevrgel v nočno moro

Dvakrat je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu. Foto: Reuters Eden najboljših nogometašev tega tisočletja je sicer pristal v zaporu zaradi uporabe ponarejenega potnega lista. Ko je prejšnji mesec obiskal Paragvaj z namenom, da se udeleži otvoritvene slovesnosti igralnice in promocije njegove biografije, hkrati pa je nameraval sodelovati v nekaterih dobrodelnih akcijah, je prišlo do zapleta. Pri vstopu v državo, ko ga je na letališču pričakalo dva tisoč navdušenih otrok, se je predstavil s ponarejenim dokumentom. Odvzeli so mu prostost, 40-letni nogometaš pa se je branil, češ da je prejel potni list od poslovnega partnerja.

Njegov postopek se je zaradi izbruha novega koronavirusa znašel na čakanju. V torek so le nadaljevali zaslišanje preko videokonference, po njej pa je sodnik Ronaldinha in brata po vplačani varščini spustil na prostost. Do nadaljnjega bo v hišnem priporu v hotelu.

Virtuoz, ki je navduševal nogometne sladokusce

Z Barcelono je osvojil tudi ligo prvakov. V finalu je leta 2006 v Parizu premagal londonski Arsenal. Foto: Reuters Ronaldo de Assis Moreira spada med najboljše brazilske nogometaše vseh časov. Dvakrat je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu, prejel je tudi zlato žogo. Svet se je nagledal njegovih atraktivnih in nepredvidljivih potez, polnih tehničnega znanja in izjemnega pregleda na igro. V nogometu je tako užival, da je postal sinonim za Joga Bonito, všečen nogometni slog, v katerem se zrcali lepota nogometne igre. Postal je njegov ambasador in navduševal nogometne sladokusce. Najboljše predstave je ponujal zlasti v dresu Barcelone, sodeloval tudi pri uspehih brazilske reprezentance, PSG, Milana in številnih brazilskih klubskih velikanih (Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro …).

Z Barcelono je osvojil ligo prvakov, z Brazilijo svetovno prvenstvo. Ni pa užival zgolj v nogometu, ampak tudi nočnem življenju. Ženske, alkohol, ples, zabave so poskrbele, da se njegova kariera ni končala tako veličastno, kot bi si glede na njegov ogromen talent zaslužil. Po koncu kariere si je privoščil še neljub zaplet v Paragvaju, kjer je preživel v zaporu kar 31 dni. Izza rešetk je proslavil 40. rojstni dan.

Spada med najboljše in najbolj priljubljene nogometaše 21. stoletja. Foto: Getty Images

Ronaldinho Gaucho si je v mlajših letih v Porto Alegreju delil slačilnico tudi s kapetanom Maribora Marcosom Tavaresom, s katerim sta kdaj pa kdaj okušala tudi čari noči. Brazilski zvezdnik je s tem nadaljeval pozno v kariero, legendarni napadalec vijolic pa je s tem početjem, ko se je pri 20 letih preselil na Malezijo in "spoznal Jezusa", prenehal.