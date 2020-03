Ronaldinho se je zaradi ponarejenega potnega lista znašel v težavah

Nekdaj odlični nogometaš Ronaldinho se je v paragvajskem Asuncionu znašel pod drobnogledom oblasti. Tamkajšnja policija ga je ob prihodu na dobrodelni dogodek ujela s "spremenjenim" potnim listom in osebno izkaznico, na katerih je pisalo, da je Paragvajec.

So to recap on what happened to @10Ronaldinho:



-Arrived to Paraguay for charity work

-Got arrested because of forged documentation (a passport & ID card saying he’s Paraguayan)

-As a Brazilian, he doesn’t need it said documentation

-Will testify Thursday morning to authorities pic.twitter.com/lgOsD3gt2K