V Celju bi radi posnemali Nemce in končali izolacijo

"Iščemo rešitve, kako bi našli način, da bi končali izolacijo in se čim prej vrnili na treninge na prostem, tako kot so v teh dneh storili v Nemčiji. Z vsakim dnem, ko ne treniramo, veliko izgubimo," pravi trener NK Celje Dušan Kosić, ki ga je koronakriza ustavila ravno sredi izjemno uspešnega niza, po katerem je skočil na drugo mesto slovenskega nogometnega prvenstva.

Celjani so najuspešnejše moštvo koledarskega leta 2020, ki je v tednu pred nepričakovan prekinitvijo prvenstva najprej doma premagalo Maribor z 2:0 in potem s kar 5:0 v Kranju odpravilo Triglav. V letošnjem koledarskem letu so na petih tekmah zbrali tri zmage in dva remija.

Ne samo to, navduševali so tudi z všečno igro. Ne nazadnje so s 54 goli najučinkovitejša ekipa tekmovanja. Z le 24 goli v svoji mreži imajo drugo najboljšo obrambo v ligi. Nič čudnega, da so zato na lestvici zelo visoko. Na drugem mestu, ki ob koncu sezone prinaša Evropo. Ta je tudi največji cilj ob Mariboru edinega slovenskega kluba, ki nikoli ni izpadel iz slovenske nogometne elite.

"Če gledam samo svojo korist, potem bi bilo najbolje za nas, da se prvenstvo kar konča. To je scenarij, ki bi nam najverjetneje najbolj ustrezal. Smo drugi, kar nam prinaša Evropo, ki je naš cilj. Če nisem tako ozkogled, potem pa je seveda jasno, da smo vsi skupaj športniki, ki želimo tekmovati in bi radi, da tako dosežemo rezultate oziroma cilje, ki jih imamo. Tudi jaz bi si želel, da se življenje skupaj z nogometom čim prej vrne v normalne tirnice," je povedal Dušan Kosić, ki izolacijo preživlja v Ljubljani. "Je pa težko biti pameten in povedati, kako bo. Verjetno ima vsak svoje poglede in svoje koristi," je dodal o mogočih scenarijih, kako se bo končala sezona 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije.

Morali bi najti konsenz in se čim prej vrniti na treninge

S sodelavci in nogometaši je v času izolacije vsakodnevno v stikih s pomočjo tehnologije, a si želi in verjame, da jih bo lahko kmalu videl tudi v živo.

"Mislim, da bi morali najti neki konsenz, kako ravnati podobno, kot so storili tudi v Nemčiji, in se vrniti na igrišča, na treninge. V manjših skupinah oziroma kakorkoli že, da bo seveda po pravilih. V klubu iščemo rešitve, da bi spet začeli trenirati in ob tem ne bi kršili zakonodaje. Zdi se mi, da je škoda, ki nastane z vsakim dnem, ko ne treniramo, večja. To so mladi, zdravi fantje, ki živijo od nogometa in treningov. Ne govorim samo za nas, ampak za vse. Lahko bi našli neko bolj smiselno rešitev," je to, da upa na izboljšanje zdajšnjih razmer, ko lahko nogometaši vadijo samo individualno v zaprtih prostorih, povedal trener Celja.

Skupaj z Dejanom Grabićem, ki sedi na klopi ljubljanskega Brava, sta najuspešnejša slovenska prvoligaška trenerja v letu 2020. Foto: Vid Ponikvar

"Škoda je seveda tudi zaradi truda, ki smo ga v tem času, odkar smo v Celju, vložili v to ekipo, zdaj pa se je vse skupaj ustavilo. Tudi zaradi tega si želimo, da bi se vse skupaj čim prej nadaljevalo," je še povedal legendarni nekdanji nogometaš Olimpije in tudi njen trener, ki je v Celje prišel na začetku sezone 2017/18, ko je nasledil Tomaža Petroviča.

Kriza lahko prinese tudi marsikaj dobrega

Po uvodnih besedah bi lahko sklenili, da 48-letni Ljubljančan spada med tiste, ki se radi pritožujejo in iščejo izgovore, a ker ga poznamo, vemo, da ni tako, kar je potrdil v nadaljevanju pogovora.

"Kar je, je. Na vse skupaj je treba gledati pozitivno in verjeti, da bo tudi to minilo. Upam seveda, da čim prej. Lahko iščeš napake ali pa rešitve. Tega, kar se dogaja, seveda nihče ni pričakoval, a mislim, da je vsaka kriza priložnost, da iz nje potegnemo kaj dobrega. Tako kot je v življenju, je seveda tudi v nogometu. Tudi ko se krize dogajajo na igrišču, je treba stopiti skupaj. Pogledati, kaj si delal narobe, in to popraviti. Ugotoviti, kaj je bilo prav, in to obdržati. Verjamem, da bomo iz te krize potegnili marsikaj dobrega," je še povedal Kosić, ki tako optimistično verjetno razmišlja tudi zato, ker v Celju dela v zdravi okolici.

V Celju so kljub kriznemu obdobju optimisti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drastičnih znižanj plač ne bo

To potrjuje tudi dejstvo, da za zdaj marsikje napovedanega drastičnega rezanja stroškov ni. "Ne vem, kako je drugje, a pri nas imajo fantje plače, ki niso primerljive z evropskim nogometom, a so dovolj visoke, da lahko razmišljajo samo o nogometu in vlagajo kakšen evro v svoj razvoj. Kolikor sem obveščen, se ljudje v klubu trudijo, da bi se stroški minimalno rezali, kar pa je odvisno tudi od ukrepov vlade in nogometnih organizacij. Hkrati je treba vedeti, da je bilo v kakšnem slovenskem klubu težko že pred krizo. To je morda tudi dobro, saj smo navajeni, kako se spoprijemati z izrednimi razmerami. Kaj bo sledilo, pa seveda nihče ne ve. Težko je biti pameten," je še povedal trener Celja. Že pred torkovo odločitvijo Fife, da se nogometašem, ki so imeli pogodbe sklenjene do prvotno načrtovanega konca sezone, te samodejno podaljšajo do dejanskega konca, so v klubu vedeli, da s tem ne bodo imeli veliko dela. Pogodba v zdajšnji sezoni se poleti namreč izteče le Juretu Travnerju.

"Delamo dolgoročno, tako da se s fanti dogovorimo že prej. Tako so mirni oni in smo mirni mi. S tem v nobenem primeru ne bi bilo težav. Verjamem, da marsikje lahko nastanejo, ampak … Kot sem že rekel, lahko se pritožuješ in objokuješ svojo usodo, lahko pa pljuneš v roke in najdeš rešitev. Kriza je lahko tudi priložnost," je v optimističnem tonu pogovor sklenil človek z bogatim življenjepisom, v katerem je zapisanih tudi pet nastopov v majici slovenske reprezentance.