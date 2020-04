''Da doma žonglirajo s toaletnim papirjem? To je izguba človeškega potenciala.''

Čeprav prvoligaški nogomet miruje in so vse dejavnosti na igriščih do nadaljnjega odpovedane, se delovnik Davorja Škerjanca kaj bistveno ne spreminja. Direktor Tabora v teh dneh sodeluje na številnih sestankih s preostalimi klubi, ki so se znašli v podobni godlji, pa tudi krovno zvezo (NZS) in sindikatom SPINS. Po zadnjih napovedih bi se lahko prvoligaški nogomet po najboljšem scenariju nadaljeval šele v začetku maja. Tako ne bo nogometa niti prihodnji mesec, ki bi lahko minil zgolj kot faza prilagajanja na nadaljevanje sezone.

''Tako bom rekel. Udeleženci v nogometu maksimalno spoštujemo odredbe in smernice, ki sta jih dala država in NZS. Prekinili smo vsa tekmovanja, vsa delovanja, treninge, vse, a se mi zdi smešno gledati, da fantje, ki so vrhunec naše družbe po fizični pripravljenosti, odpornosti in tudi mentalni moči, saj se ukvarjajo s psihološko intenzivno dejavnostjo in tekmovalnostjo, doma le posedajo po kavčih, žonglirajo s toaletnim papirjem in odkrivajo nove programe na televiziji. Tako je to izguba človeškega potenciala. Pa govorim o vseh športnikih, ne le o nogometaših. A žal, tako je. Tako smo se spopadli z razmerami in to moramo spoštovati,'' je direktorju sežanskega prvoligaša, ki nastopa v tej sezoni šele drugič v prvoligaški konkurenci, po svoje žal, da morajo športniki, čeprav so bili v polni tekmovalni pripravljenosti, ostati doma in pozabiti na skupne treninge, kaj šele tekme.

Škoda mu je športnikov, ki posedajo doma

Davor Škerjanc je v zadnjih dneh opravil številne sestanke z nogometnimi delavci. Foto: Planet TV V medijih pogreša malce bolj kritične poglede in analize, s katerimi bi se ocenjevalo, ali so državni ukrepi ob pandemiji koronavirusa pretirani ali ne.

''Ko o tem razmišljam sam pri sebi, se mi zdi škoda vseh športnikov, da visijo doma. Če bi nam uspelo le najprej zaščititi starejše ljudi pred nami … Potem pa, nekdo med nogometaši bi že lahko zbolel, saj vidimo v svetu, da je zbolel že marsikdo od športnikov, a mu potem ni bilo nič. Našim fantom verjetno ne bi bilo nič. Določen odstotek ljudi, zlasti tistih starejših, je vedno tak, ki bi lahko imeli hujše zaplete, večini pa se ne bi zgodilo nič. Fantje bi to preboleli v 14 dneh in bi lahko trenirali, igrali. Karkoli,'' razmišlja o možnosti, ki ni mogoča, niti ne bo, saj se ne sklada z državnimi ukrepi o zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Tega se Škerjanc zelo zaveda, to tudi razume.

Z izzivom žongliranja toaletnega papirja se je spopadel tudi najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi:

''Verjetno gre v tem primeru bolj za sporočilo, ki bi ga s tem nogometaši dali drugim ljudem, da morajo ostati doma. Sicer bi se drugi spraševali, zakaj pa potem lahko nogometaši tečejo po igrišču. Ljudje, ki delamo v športu, smo neke vrste vplivneži. Če lahko temu tako rečemo. Športniki so prepoznavni in imajo večji vpliv na družbo. V tem obdobju smo videli ogromno lepih primerov, kjer so tudi veliko bolj prepoznavni športniki pozivali k upoštevanju ukrepov. To smo delali tudi mi. Tudi naši nogometaši so se aktivirali na ta način in pripomogli k družbi.''

Izpad dohodkov, ki se jih na prvo žogo ne spomnimo

Češnjice bi v primeru, če ne bi bilo nadaljevanja sezone, utrpele velik finančni izpad. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi o tem in še marsičem se v zadnjih dneh pogosto pogovarja s predstavniki drugih slovenskih klubov. ''Teh pogovorov je več kot kdaj prej. Vsi se spopadamo z enakimi težavami. Zanimivo bo videti, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi. Posledice bodo dolgoročno gledano še hujše, kratkoročno pa se že poznajo izpadi sponzorjev. Ni tekem, tako da nimamo prihodkov od vstopnic, ni tudi vadnin, dejavnosti za najmlajše so ne nazadnje osnovno poslanstvo našega kluba. Tudi tam je velik izpad prihodkov, ki se jih mogoče na prvo žogo v profesionalnem nogometu ne spomnimo,'' je našteval ovire, s katerimi se srečujejo češnjice v obdobju prisilnega mirovanja.

V bližnji prihodnosti, morda že v prihodnjih dneh, bodo klubi javnosti predstavili skupno izjavo, v kateri bodo pojasnili svoj pogled in morebitne odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v obdobju pandemije koronavirusa in prekinjene sezone. Tudi o nadaljevanju prvenstva in morebitnem nižanju plač. ''Klubi odlično sodelujemo. Na organizacijski ravni premagujemo tekmovalnost, ki nas veže na igrišču. Smo složni, saj imamo skupni interes, dvig slovenskega nogometa in delovanja klubov.

Sporočilo direktorja NK Tabor ob prekinitvi sezone:

"Med nami so zgledna komunikacija, spoštovanje, iskanje rešitev, solidarnost. To je na zelo visoki ravni. Osebno sem bil kar malce presenečen, da je tako. Tega, ko se je Tabor uvrstil v prvo ligo, nisem pričakoval. Prej so govorili, da se je vsak klub bolj ukvarjal sam s sabo, a tega ni več,'' je hvaležen predvsem krovni zvezi, da je s televizijskimi pravicami in centralnim trženjem naredila prave korake ter kot vodja tekmovanja še bolj povezala klube.

Lahko bi ostali brez 400 tisoč evrov

Davor Škerjanc, nekdanji mladi slovenski reprezentant, se je kot nogometaš dokazoval pri Taboru, Primorju, Biljah, Olimpiji, Krki, Ethnikosu (Ciper), Voždovcu (Srbija), Kopru in Triestini (Italija). Foto: Vid Ponikvar Pričakuje odziv države. Pričakuje vladne ukrepe za premostitev krize, s katero bi pomagali športnim klubom. Postregel je tudi s številkami. V nadaljevanju leta pričakuje velik izpad dohodov. Letni proračun kluba, vanj sta zajeta tako članska ekipa kot tudi mladinski pogon, znaša okrog milijon evrov.

''Če ne bomo nadaljevali sezone, bo neposreden izpad dohodkov po prvih ocenah vsaj 100 tisoč evrov,'' meni nekdanji nogometaš. Pričakuje še dodatno gospodarsko krizo, ki bi jo lahko Tabor najbolj občutil v prihodnjih treh ali šestih mesecih. Če bi se uresničile črne napovedi, bi tako Tabor ostal skoraj brez slabe polovice letnega proračuna, saj meni, da bi lahko skupen izpad dohodkov zrasel na 400 tisoč evrov. Po prvih ocenah.

Tabor je v precejšnji meri odvisen od generalnega sponzorja CherryBox 24, pri katerem pa je lahko direktor miren. ''Zadeva je jasna. Z njim bomo nadaljevali sodelovanje. Ne bo odstopil od naše zgodbe. Pri njem smo pokriti, pri drugih virih prihodka in sponzorjev pa pričakujem precejšnje izpade,'' je nekdanji nogometaš, pred leti je bil tudi krilni napadalec Olimpije, lahko zadovoljen, kar zadeva sodelovanje z osrednjim pokroviteljem.

Kako povečati število pokritih sedišč?

Navijači Tabora so bili lahko v spomladanskem delu zelo zadovoljni z rezultati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Sežani je koronakriza prekinila tudi postopek izboljšave infrastrukturnih pogojev na stadionu Rajko Štolfa, edinega večjega izziva češnjic, kar zadeva dela na objektu. ''Želeli smo povečati število pokritih sedišč, kar pa glede na krizo kratkoročno ne bo izvedljivo. Izziv je bil zastavljen kot smernica NZS, naj se uredi do prihodnjega leta. Ni bil postavljen kot stoodstotni pogoj za pridobitev licence, ampak kot glavna smernica. Zdaj se bo vse skupaj malce zavleklo. Verjamem, da bo NZS razumel dano težavo,'' se je dotaknil načrtovane pridobitve na Krasu, ki bo morala še malce počakati.

Tako kot nove predstave Tabora, ki je bil v spomladanskem delu v imenitni formi in se je po izjemnem nizu pod taktirko Maura Camoranesija povzpel na šesto mesto. Zato je vodstvo sežanskega kluba še toliko bolj razočarano, da se je sezona prekinila ravno v rezultatsko tako uspešnem obdobju. Kdaj bodo spet stopili na igrišče? O tem bo imel žal glavno besedo koronavirus, več pa bodo v kratkem v skupni izjavi povedali slovenski prvoligaši.