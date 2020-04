Partizan in Sevilla nižata plače, Schalke v velikih težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski nogometni klubi se različno soočajo s krizo in blokado, ki jo je povzročila pandemija covida-19. Beograjski Partizan je napovedal, da bo vsem igralcem in zaposlenim izplačal za polovico nižje plače. Španska Sevilla bo šla v kar 70-odstotni rez, nemškemu Schalkeju grozi stečaj, nemški Mainz pa ima za zdaj še dovolj finančnih rezerv.

Španski mediji poročajo, da bo tamkajšnji prvoligaški klub iz Seville prisiljen temeljito zarezati v odhodkovni del svojega proračuna zaradi koronavirusne blokade.

Sevilla se bo tako pridružila drugim španskim klubom iz elitne la lige, med njimi sta tudi Barcelona in Atletico Madrid Škofjeločana Jana Oblaka, ki so bili primorani zaradi krize začasno za kar 70 odstotkov oklestiti plače igralcem. Foto: Reuters

Prisiljeni smo za 70 odstotkov znižati plače igralskemu kadru

"Prisiljeni smo za 70 odstotkov znižati plače igralskemu kadru, ženske in moške prve ekipe ter rezervnim igralcem, kot tudi plače strokovnega kadra," so sporočili iz Seville. Igralci so soglašali s predlogom.

Za zdaj še ni jasno, kdaj bi se lahko nadaljevala primera division. Ocenjena poslovna škoda la lige, če sezone ne bo mogoče nadaljevati, pa naj bi znašala kar milijardo evrov.

Foto: Getty Images

Za nižanje plač so se odločili tudi v srbskem prvoligašu iz Beograda Partizanu. Ukrep, članom prvega moštva, kot tudi članom strokovnega štaba in vodilnim predstavnikom kluba bodo plače znižali za polovico, bo veljal za trimesečno obdobje. Nato pa se bodo odločili o nadaljnjih ukrepih, če ti ne bodo zadoščali, oziroma o vrnitvi plač na pred-krizno raven. Podobno so že pred tem odločili pri Partizanovemu mestnemu tekmecu, Crveni zvezdi.

V Srbiji pričakujejo, da se bodo izredne razmere lahko končale šele v drugi polovici maja, nogometno prvenstvo Srbije pa bi se v tem primeru lahko nadaljevalo junija.

Iz nemškega prvoligaša Schalkeja so sporočili, da jim preti finančni zlom. Foto: Reuters

Tudi nemški klubi v velikih težavah

Tudi klubi ene najbogatejših lig na svetu, nemške bundeslige, so zapadli v velike težave. Iz nemškega prvoligaša Schalkeja so sporočili, da jim preti finančni zlom, če se bundesliga ne bo mogla nadaljevati zaradi koronakrize.

Stisko kluba razumejo tudi navijači, rudarji, ki delijo skupno usodo in niso zahtevali povrnitve denarja za že vplačane vstopnice in za letne oziroma sezonske karte. "Vsako vplačilo prispeva ogromno k naši likvidnosti," je klub zapisal na spletnih straneh.

Zasedba iz Gelsenkirchna bi si želela, če bi se prekinjena sezona vendarle nadaljevala: "Tudi za zaprtimi vrati, pred praznimi tribunami, samo za televizijske prenose, to bi bila zelo dobra novica v teh časih za zdravje naših financ," so zapisali.

Nemška revija Kicker je sicer prejšnji teden objavila izsledke analize, po kateri trinajstim od 36 klubov v nemških prvi in drugi ligi grozi razglasitev stečaja, če maja ali junija ne bo mogoče odigrati še preostalih manjkajočih ligaških krogov.

V Bundesligi je kar nekaj klubov v težavah. Foto: Reuters

Nekateri bodo zaprosili za državno pomoč

Večinski lastnik drugoligaškega Hannovra Martin Kind je za poslovno revijo Capital dejal, da bodo morali zaprositi za državno pomoč, če bo sezona odpovedana. V tem primeru bi finančna izguba iz naslova neizplačanih televizijskih pravic, neprodanih vstopnic in neizvršenih sponzorskih pogodb znašala 10 milijonov evrov, je povedal Kind.

Kot kaže, pa so si dovolj rezerv za slabe čase zagotovili v bundesligaškemu klubu FSV Mainz 05. Do 30. junija zanesljivo ne bomo zapadli v nelikvidnost, je v sredo v intervjuju za Sky dejal Rouven Schröder, športni direktor Mainza. "Upamo pa, da bo sezono mogoče odigrati do konca, tudi če tekme igramo brez gledalcev. Dlje, ko ne bomo igrali nogometa, težje nam bo," je dejal.