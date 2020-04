Sadio Mane bi razumel, če Liverpoolu ne bi podelili naslova

Napadalec Liverpoola Sadio Mane bi zato povsem razumel, če rdečim ne bi podelili naslova prvaka premier lige.

Na vprašanje, ali se počuti kot prvak, je 27-letni napadalec iz Senegala za londonsko radijsko postajo talkSPORT povedal, da želi na igrišču osvojiti premier ligo.

"Želim zmagati na tekmah in želim osvojiti pokal. To bi zelo rad," je dejal. "Toda v teh trenutnih razmerah bom razumel, karkoli se bo zgodilo. Težko je Liverpoolu, težko pa je tudi milijonom ljudi po vsem svetu."

"Nekateri ljudje so izgubili družinske člane in to je nekaj najbolj groznega. Toda zame, to so moje sanje in želim si, da bi jih letos osvojil," je dejal nogometaš.

"Če se to ne bo zgodilo, bom to sprejel, tudi to je del življenja. In potem bom upal, da bomo prvenstvo osvojili naslednje leto."

Aleksander Čeferin Foto: Reuters

Čeferin pravi, da Liverpool ne bo končal sezone brez naslova

Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Slovenec Aleksander Čeferin je ta teden dejal, da nikakor Liverpool ne bo končal sezone brez naslova, četudi bo liga odpovedana.

Liverpool sicer potrebuje le še dve zmagi za potrditev 19. naslova prvaka Anglije, prvega po letu 1990. Zasedba s stadiona Anfield namreč ima kar 25 točk prednosti pred izzivalci, Manchester Cityjem.