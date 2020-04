Športni agenti kritizirajo Fifo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priporočila Fife so si zaslužila ostro kritiko Nemškega združenja nogometnih agentov.

Nemško združenje nogometnih agentov (DFVV) je ostro kritiziralo priporočilo vodstvenega organa Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za podaljšanje pogodb z igralci med koronavirusno krizo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Fifa se namreč zavzema, da se prestopni rok zamakne in da se podaljša veljavnost pogodb z igralci.

Krovna svetovna federacija za nogomet je zaradi izjemnih sprememb, ki jih je povzročila epidemija covida-19 na vseh ravneh nogometa, oblikovala vrsto smernic in priporočil na področju reševanja praktičnih težav, ki so se pojavile kot posledica pandemije, zlasti v zvezi s pogodbami igralcev in prestopnimi roki igralcev.

Pandemija covida-19 postavila na glavo vse načrte

Vodilni predstavniki Fife so prepričani, da se je nogomet znašel v takšnih razmerah, ki so podobne popolni zaustavitvi organiziranega nogometa med drugo svetovno vojno.

Predsednik Fife Gianni Infantino: Jasno je, da je pandemija covida-19 postavila na glavo vse načrte v tem tekmovalnem letu. Foto: Reuters Fifa je opozorila, da nacionalnim federacijam ne morejo dajati navodil ali določiti, kdaj naj se začne igrati nogomet v kateri od držav ali članic Fife. "Vsaka nacionalna organizacija mora to odločitev sprejeti v skladu z navodili svojih nacionalnih organov javnega zdravja," svetuje Fifa.

"Jasno je, da je pandemija covida-19 postavila na glavo vse načrte v tem tekmovalnem letu. Čeprav te ideje in predlogi ne morejo rešiti vsakega problema, bi morali služiti, da nogometu zagotovijo določeno mero stabilnosti in jasnosti," je prepričan predsednik Fife Gianni Infantino.

"Upamo, da bo nogomet pod vodstvom Fife poslal pozitiven zgled, kako lahko nogometni svet pokaže enotnost, solidarnost in si prizadeva za kompromis, da bi premagali izzive, s katerimi se soočamo skupaj. Ena stvar mora biti jasna vsem, še posebej zdaj, zdravje je na prvem mestu in zagotovo pred nogometom," je dodal predsednik krovne svetovne nogometne organizacije.

Kaj priporoča Fifa?

FIFA je priporočila, da se "pogodbe za igralce podaljšajo do dejanskega konca tekmovalnega leta, kar bi moralo sovpadati s prvotnimi nameni strank ob sklenitvi pogodbe za ohranitev integritete in stabilnosti športa".

"Podobno načelo velja za pogodbe, ki naj bi se začele z začetkom nove tekmovalne sezone, kar pomeni, da se bo začetek veljavnosti teh pogodb odložil do dejanskega začetka naslednjega tekmovalnega leta," so zapisali v izjavi.

Če stranke ne morejo doseči dogovora in se posledično znajdejo pred organi Fife, bo Fifa upoštevala naslednja izhodišča, ali je klub iskreno skušal doseči dogovor z igralci, finančni položaj kluba, sorazmernost možnih sprememb pogodb z igralci, dohodki igralcev po spremembi pogodbe in enotnost obravnave igralcev.

Nove okoliščine zahtevajo spremembe običajnih pravil

Ko gre za roke, nove okoliščine zahtevajo spremembe običajnih pravil. Zato bo Fifa dovolila preložitev prestopnih rokov, ki so bili prizadeti zaradi epidemije, na obdobje ob koncu tekočega leta in začetka naslednjega tekmovalnega leta.

Fifa si bo hkrati prizadevala za zagotovitev splošne koordinacije in upoštevala pomen varovanja regularnosti in integritete tekmovanja, tako da športni izidi ne bi bili nepošteno izkrivljeni.

Nemško združenje nogometnih agentov je ostro kritiziralo priporočilo vodstvenega organa FIFA za podaljšanje pogodb z igralci med zdajšnjo krizo.

"Priporočilo je iz mojega pogleda nekaj, kar je samemu sebi namen," je v sredo za dpa povedal izvršni direktor DFVV Gregor Reiter. "O vprašanju trajanja pogodbe ne more odločati svetovna organizacija namesto pogodbenih strank."

"Podaljševanje sezone bi lahko sprožilo številna pravna vprašanja. Priporočilo Fife ni uporabno," je ocenil.

