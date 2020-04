Fifa objavila navodila za podaljšano nogometno sezono

Fifa je zapisala, da lahko nogometaši s pogodbami, ki jim potečejo 30. junija, igrajo tudi pozneje, če se bodo sezone podaljšale. Tako bodo lahko v tem podaljšanem obdobju potekala tudi izplačila klubov zanje.

V večini držav se ligaška tekmovanja ne bodo končale v predvidenih terminih. "Zato predlagamo, da se pogodbe podaljšajo do dejanskega konca sezon. To je v skladu z osnovnim dogovorom obeh strani, ko so bile pogodbe podpisane, obenem pa bo ohranilo športno integriteto in stabilnost," je zapisala Fifa.

Nove pogodbe naj bi se zadržale do časa, ko se bodo naslednje sezone tudi dejansko začele. Fifa je tudi zagotovila, da bo zagotovila prožnost pri prestopnih rokih igralcev.