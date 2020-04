La Liga bi se lahko nadaljevala konec maja ali junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedeminpetdesetletni Tebas pa je ob tem opozoril, da sta to le možna datuma in sta povsem odvisna od razvoja zdravstvene in gospodarske krize zaradi pandemije novega koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ocenil je, da bi lahko LaLiga izgubila okrog milijarde evrov, če bi sezono končali predčasno, če pa bi jo nadaljevali brez gledalcev, pa bi bil izpad prihodkov še vedno 350 milijonov evrov.

Španija je ena izmed držav na svetu, ki jo bila najbolj prizadeta v tej zdravstveni krizi, umrlo je skoraj 14.000 ljudi, več smrtnih žrtev je bilo le v Italiji.

Preberite še: