Spektakel z napako na skrivnostnem otoku #video

Predsednik najbolj znane MMA-organizacije UFC Dana White bo naredil vse, da bo spektakel UFC 249 potekal po začrtanem urniku. Čeprav je do 18. aprila le še dober teden, lokacija še vedno ni znana, znano je, da bo v glavni borbi večera prvaka v lahki kategoriji Habiba Nurmagomedova zamenjal Američan Justin Gaethje. Ta bo izzval rojaka Tonyja Fergusona.

Šef UFC je držal obljubo in je kljub vsem strogim ukrepom zaradi koronavirusa v ZDA odločen, da spektakel UFC 249 ostaja na urniku. Nekaj težav je imel z borci, saj je Nurmagomedov ob odhodu v domovino ostal "zaklenjen" v Rusiji, zato so kljub vsem naprezanjem na koncu Dagestanca prečrtali in ga nadomestili z Justinom Gaethjejem.

Ni še razkril lokacije

White je za TMZ dejal, da bo borilni večer 18. aprila potekal na zasebnem otoku. "Dvorana je zaklenjena že dva meseca," poudarja predsednik UFC, a lokacije še vedno noče razkriti. "Počasi bomo začeli pripravljati vse skupaj, borce pa bomo na kup nabrali z zasebnimi leti," je dodal.

UFC ne bo ničesar prepustil naključju, poskrbel bo tudi za zdravje borcev. "Vse bomo testirali, od prvega do zadnjega, večkrat, če bo to potrebno. Naredili bomo vse, da bodo vsi, ki bodo del tega dogodka, popolnoma zdravi tako pred in med borbami kot po njih," poudarja White.

Dana White se je lotil morda najtežjega projekta do zdaj. Foto: Getty Images

Nihče ni mogel predvideti tega

Po odpovedi Nurmagomedova, prvaka lahke kategorije, ni bil jezen, saj se strinja, da so trenutne razmere, ki vladajo po svetu, resnično ekstremne. "Ni ne Habibova krivda ne krivda koga drugega. Zgodilo se je nekaj, na kar se nismo mogli pripraviti. Las Vegas se je ustavil. Igralnice so zaprte že več kot mesec dni, nisem si mislil, da bom kdaj to doživel," je dodal.

Poleg glavnega dvoboja večera bo na sporedu še kar nekaj zanimiv dvobojev. Jessica Andrade se bo udarila z Rose Namajunes, pokalo pa bo tudi v težki kategoriji med Francisom Ngannoujem in Jairzinhem Rozenstruikom.

