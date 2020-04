Prekletstvo se nadaljuje, spektakel še petič padel v vodo

Ferguson in Nurmagomedov bi se morala spopasti že v letih 2015, 2016, 2017 in 2018, pa dvoboja ni bilo, saj se je dvakrat na pripravah poškodoval Američan, dvakrat pa Dagestanec. Ta je kriv tudi za tokratno odpoved, saj je obtičal v Rusiji. Tja se je pred dnevi vrnil, da bi opravil še zadnji sklop priprav, zdaj pa države ne sme več zapustiti, saj tam velja prepoved potovanj.

Habib je pred dnevi prek družbenih omrežij sporočil, da ga v ringu na dogodku UFC 249 ne bo in kot številni drugi zvezdniki iz sveta športa rojake pozval, naj bodo v času pandemije koronavirusa odgovorni in ostajajo doma. Tega se bo držal tudi sam, je še sporočil.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You’re Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin’ That Ass. Don’t Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 #ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 30, 2020

McGregor se ponuja kot zamenjava

V Fergusonovem taboru so ogorčeni, zahtevajo, da UFC Nurmagomedovu odvzame šampionski pas. Priložnosti, da bi zbodel, po njegovem mnenju, strahopetnega borca, ki se prepogosto izvija iz spopadov z nevarnimi nasprotniki, pa ni zamudil niti irski zvezdnik Connor McGregor, ki je moral Habibu priznati premoč v četrti rundi njunega dvoboja, oktobra, leta 2018. Habib je McGregorja takrat prisilil k predaji z davljenjem, odčital pa mu je pravo lekcijo mešanih borilnih veščin.

The fact of this matter is, both Tony and Khabib where engaged in a game of chicken here towards the fight bell. With Khabib chickening out first. Making it 3-2 in pullouts in Tony’s favour. Khab scurried out of the U.S to home, and amid the crisis. Very high risk.

Congrats Tony. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2020

"Dejstvo je, da sta Tony in Habib igrala igrico, kdo se bo prej ustrašil. Zmagal je Tony in medsebojni izid v odpovedih postavil na 3:2 za Habiba. Čestitke, Tony," je na Twitterju zapisal McGregor in se ponudil za Fergusonovega nasprotnika: "Pripravljen sem na borbo že v tem trenutku!"

31-letni Nurmagomedov v poklicni karieri MMA borca še ne pozna poraza, na računu ima 28 zmag, pet let starejši Ferguson je v 28 dvobojih dosegel 25 zmag, trikrat pa je bil poražen.

Predsednik UFC Dana White vztraja pri tem, da bo 249. turnir izpeljan, a pred praznimi tribunami in za zdaj na še neznanem prizorišču. Prvotno naj bi spektakel gostila dvorana Barclays Center v Brooklynu v New Yorku, a so tamkajšnje oblasti prepovedale organizacijo športnih dogodkov v času koronakrize.

