Orjaško presenečenje v UFC: Venezuelska lisica šokirala prvakinjo

32-letna Julianna Peña, z vzdevkom Venezuelska lisica (The Venezuelan Vixen) je poskrbela za orjaško presenečenje, ko je v drugi rundi z davljenjem premagala leto dni starejšo brazilsko zvezdnico Amando Nunez in ji odvzela naslov prvakinje v bantamski kategoriji.

In case you missed it. This was the shocking moment Pena submitted the women MMA goat Amanda Nunes #UFC269 #AndNew pic.twitter.com/jUcNraAAkI — Cosmos 🌍 🇮🇹 (@cosmos_u17) December 12, 2021

Nunezova je veljala za veliko favoritinjo, je legenda organizacije UFC, bila je prvakinja v dveh težnostnih kategorijah, nepričakovan poraz, ki je osupnil domala vse v dvorani T-mobil, pa je prenesla športno. "Čestitke tekmici za več kot zasluženo zmago, vedela sem, da je prava zagrizena borka, trdo sem trenirala za ta dvoboj, prepričana sem bila, da imam odgovor zanjo, a se je izkazalo, da me čaka še nekaj dela. Zdaj se bom spet zaprla v telovadnico, a ne bojte se, vrnila se bom," je povedala Nunezova.

Peña je bila po uspehu kariere tudi sama presenečena. "To se zdi komaj resnično, ampak sem vam povedala. Nikoli več ne dvomite vame!," je bila presrečna Američanka, ki je tako predsedniku UFC Dani Whitu nekoliko prekrižala načrte. Ta je veliko pričakoval od super spopada med Nunezovo in ameriško dvakratno olimpijsko prvakinjo v judu Kaylo Harrison, ki v kletki mešanih borilnih veščin po 12 borbah še ne pozna poraza.

Zanimiva je bila tudi glavna borba večera, v kateri je Dustin Poirier, ki je svojih zadnjih dveh dvobojih v UFC dvakrat premagal kontroverznega irskega zvezdnika Conorja McGregorja, izzval prvaka lahke kategorije, Brazilca Charlesa Oliveira. Ta borba se je končala v tretji rundi, Oliveira je tekmeca z davljenjem prisilil k predaji. "Jaz sem svetovni prvak, jaz sem glavni. Ostali govorijo, jaz naredim," je povedal po svoji 32. zmago v mešanih borilnih veščinah in se s tem odzval tistim, ki so pred dvobojem napovedovali gladko zmago Poirerja. Ta je bil močno razočaran: "Moje srce je zlomljeno."

Preberite še: