Znana športnica dviguje veliko prahu #video

Po nekaj slabih borbah v kategoriji MMA, čeprav je bila tam ena najbolj priljubljenih bork, se je Paige VanZant preselila v drugo borilno kategorijo - borba brez rokavic ali "bare knuckle". Tudi v tej kategoriji še ni bila uspešna, a to je niti najmanj ne skrbi.

Trdo je delala in v tem je videla priložnost

Razlog za to je velik zaslužek z objavljanjem fotografij na najbolj poznani strani za odrasle, kjer prodaja svoje provokativne vsebine. Dovolj zgovoren je že podatek, da ima na Instagramu tri milijone sledilcev.

"Ko sem podpisala pogodbo z BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), sem na borbo zaslužila več denarja kot v vsej UCF-karieri. A trenutno z golimi fotografijami zaslužim veliko več, kar je noro. Nočem izpustiti te poslovne priložnosti. V svetu me že vidijo kot seks simbol in s tem sem želela zaslužiti. Imam svojo stran in lahko nadzorujem, kaj se dogaja tam. Trdo sem delala, da sem postala to, kar sem. Zdaj to delim na spletu in to delam profesionalno," je pred kratkim povedala VanZantova.

Ni pričakovala takšne prepoznavnosti na družbenih omrežjih

Na družbenih omrežjih je pravi bum doživela na začetku epidemije, ko sta z možem Austinom Vanderfordom, prav tako borcem, objavljala gole fotografije. V intervjuju za Morning Kombat je januarja 2021 razkrila, da sploh ni načrtovala in pričakovala, da bi lahko na družbenih omrežjih postala tako priljubljena.

"Bila je karantena, dva tedna smo bili doma in nekako se je vse skupaj začelo. In rekla sva: 'V redu, ne bova zapustila hiše.' Kot žena in mož sva gola hodila po hiši in počela svoje stvari."

Njena objava je dvignila veliko prahu

Svoje fotografije objavlja tudi na Instagramu, kjer prav tako vzbuja veliko pozornosti. "Danes sem opravila trening rokoborbe. Nisem se fotografirala, ampak namesto tega vam pošiljam fotografije, na katerih sem videti kot prostitutka," je zapisala Paige VanZant, ki je v preteklosti doživela spolno zlorabo.

Paige VanZant je imela pred leti zelo slabo izkušnjo. Foto: Guliverimage

Dejala je, da so jo napili, poskušala se je braniti, a se ni mogla. V šoli je prišla na slab glas in bila tarča negativnih komentarjev, zato se je odločila za pomemben korak v svojem življenju. Spremenila si je priimek, se preselila v Nevado in začela trenirati borilne veščine.