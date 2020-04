Borca sproščeno gola pred fotoobjektiv: Temu se reče umetnost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paige VanZant in Austin Vanderford

Paige VanZant velja za eno od najlepših bork v UFC. Nazadnje se je v oktagonu merila januarja 2019, ko je v New Yorku v drugi rundi odpravila Rachael Ostovich.

UFC-borka Paige VanZant in njen mož Austin Vanderford, ki je ravno tako zelo uspešen borec mešanih borilnih veščin, veljata za zakonca, ki se v svojem življenju neizmerno zabavata. Nič drugače ni v obdobju karantene. Vsak dan svoje sledilce na Instagramu navdušita z golo fotografijo, ki jo posnameta med vsakdanjimi opravili.

V Evinem kostumu sta že kuhala, vrtnarila in telovadila. Odzivi so zelo pozitivni. Številni ploskajo njuni drznosti in pogumu ter komaj čakajo, kaj bosta borca pripravila naslednji dan. Med njimi je tudi zelo znana ameriška pevka Demi Lovato.

Kompilacija golih fotografij, ki jih ameriška borca mešanih borilnih veščin imenujeta umetnost:

