Pevka v spodnjem perilu pokazala vse svoje čare #foto #video

Rihanna tudi s tokratno linijo spodnjega perila ni razočarala svojih oboževalcev. Nedavno objavljene fotografije so nastale kot del promocijske kampanje za letošnjo pomlad njene znamke spodnjega perila Savage x Fenty, ki jo barbadoška princesa, kot so jo poimenovali oboževalci, prek družbenih omrežij zelo rada promovira. Letos maja bo Savage x Fenty praznovala že drugo leto, in kot je ob prvi kolekciji dejala Rihanna, je linija spodnjega perila namenjena ženskam vseh postav.

Ženske ji zaupajo

Rihanna razume, da lepoto žensk odlikujejo obline različnih velikosti. O tem priča tudi dejstvo, da je njena znamka Savage x Fenty ocenjena na 150 milijonov dolarjev (približno 138 milijonov evrov), nakup perila pa je dostopen kar v 210 državah sveta. Hvalospevov pa modna linija ne žanje samo med potrošnicami, temveč tudi med modnimi strokovnjaki.

Britanski Vogue je znamko perila označil za pomemben mejnik k raznovrstnosti, ki jo pogostokrat v modnem svetu primanjkuje. "Savage x Fenty je utrdila svojo relevantnost med ženskami - pa naj gre za transseksualne, invalidne ali močnejše. Rihanna ne vključuje vseh žensk samo zaradi profita, ampak ker ji je res do tega, da so vse vključene," so zapisali.

Svoj položaj med modnimi velikani pa je Rihanna še bolj zapečatila lanskega maja, saj je kot prva temnopolta ženska postala lastnica luksuzne modne hiše, ki deluje pod okriljem francoskega konglomerata znamk LVMH. V intervjuju za britanski Vogue je dejala, da ima znamka oblačil zanjo poseben pomen, saj navdih za izdelavo oblačil črpa iz svoje identitete kot temnopolta ženska.

Album v teku

Poleg vseh modnih podvigov Rihanna uspešno krmari tudi v kozmetičnih vodah z znamko ličil Fenty Beauty. Kot je dejala pevka v intervjuju za modno revijo, je znamka, ocenjena na vrtoglave tri milijarde dolarjev (približno 2,7 milijarde evrov), poklon njeni mami.

Kljub vsem poslovnim uspehom pa ne gre prezreti dejstva, da oboževalci najverjetneje najbolj pogrešajo njeno glasbeno udejstvovanje. Pevka sicer že več let zatrjuje, da se nenehno posveča svojemu devetemu studijskemu albumu. A kdaj bo ta izšel, ni znano. "Ne morem povedati, kdaj bo album izšel, ampak lahko le potrdim, da se zelo agresivno posvečam glasbi," je še povedala za britansko modno biblijo.

Velika humanitarka

Sicer pa je Rihanna znana tudi kot humanitarka. V okviru lastne dobrodelne fundacije, ki nosi ime po njenih starih starših Clara Lionel, je v času koronavirusa donirala pet milijonov dolarjev (približno 4,5 milijona evrov) za nakup zaščitne opreme za zdravstvene delavce, nekaj denarja bodo prejeli diagnostični laboratoriji, ki izvajajo testiranje, in intenzivni oddelki, na katerih se zdravijo oboleli za koronavirusom. Del sredstev bo nakazan tudi za financiranje razvoja cepiva proti covid-19.