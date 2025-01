Vojak pred Trumpovim hotelom Teslo Cybertruck razstrelil s pomočjo ChatGPT

Pred manj kot tednom dni je pred hotelom Trump International v eksploziji Tesle Cybertruck umrl 37-letni pripadnik specialne vojaške enote z najvišjim činom Matthew Livelsberger. Policija je po preiskavi razkrila, da je pri načrtovanju napada uporabljal generativno umetno inteligenco ChatGPT. Policija je v sporočilu zapisala tudi, da vojak ni nameraval ubiti nikogar drugega, da je deloval sam in da se je ustrelil, preden je Cybertruck eksplodiral.

Eksplozija v Las Vegasu je povzročila manjše poškodbe sedmih ljudi, v hotelu Trump International pa skoraj nobene škode.

Preiskava iskanj prek ChatGPT je pokazala, da je vojak iskal informacije o eksplozivnih tarčah, hitrosti, s katero bodo potovali določeni naboji in ali so v Arizoni ognjemeti zakoniti.

"To je skrb vzbujajoče"

"To je prvi incident na ameriških tleh, kjer je bil za pomoč pri izdelavi določene naprave uporabljen ChatGPT," je dejal Kevin McMahill, šerif metropolitanske policije v Las Vegasu, in dodal, da so pridobljene informacije delili tudi z drugimi organi kazenskega pregona.

Obenem je dejal, da je to skrb vzbujajoče. "Podjetje OpenAI trdi, da se zavzema za odgovorno uporabo svojih orodij in da so ta zasnovana tako, da ne podajajo škodljivih navodil, a očitno temu ni tako," je dejal McMahill.

ChatGPT, predstavljen leta 2022, je del širšega nabora tehnologij, ki jih je razvilo zagonsko podjetje OpenAI s sedežem v San Franciscu. Orodje ChatGPT je brezplačno, na voljo vsem, ki imajo internetno povezavo, in zasnovano tako, da je uporabniku prijazno, so iz omenjenega podjetja navedli v izjavi.

Livelsbergerjeva pisma, najdena na ChatGPT, so se dotikala političnih težav, družbenih problemov ter domačih in mednarodnih vprašanj, vključno z vojno v Ukrajini. Zapisal je, da so ZDA "neozdravljivo bolne in gredo proti propadu".

Preiskovalci so ugotovili še, da Livelsberger ni gojil nobene slabe volje do novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. V enem od zapiskov, ki jih je pustil, je zapisal, da se mora država zbrati okoli Trumpa in izvršnega direktorja Tesle Elona Muska.