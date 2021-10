Kaj se dogaja z divjim Ircem? "Potrebuje psihiatrično pomoč."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irski borec mešanih borilnih veščin, še pred leti največja zvezda organizacije UFC, Conor McGregor v zadnjem času skrbi predvsem za incidente. Po tem, ko se je prejšnji mesec na podelitvi nagrad televizije MTV sporekel z ameriškim reperjem Machine Gun Kellyjem in ga poskušal udariti, naj bi pred dnevi v Rimu fizično obračunal še z italijanskim DJ-jem Francescom Facchinettijem. Že v preteklosti je imel hujše nasilne izpade, zato izgublja navijače.

Tudi nekdanji britanski borec v UFC Michael Bisping ima McGregorjevega obnašanja dovolj. Oglasil se je po zadnjem Irčevem izpadu v Rimu, ko naj bi brez provokacije udaril Fachinettija in mu zlomil nos. "Conor se bo moral spraviti v red, saj ga bo to obnašanje spravilo v velike težave. Ob sebi potrebuje ljudi, ki bi ga znali ustaviti. Pred časom je bil dvakratni svetovni prvak v UFC in bil sem njegov navijač. Nisem pa navijač današnjega Conorja. Mislim, da nihče ni," je McGregorja kritiziral Bisping.

Conor McGregor beat up a well-known Italian singer, DJ Francesco, at a party in Rome. pic.twitter.com/ogqEH1xbtW — No Jumper (@nojumper) October 17, 2021

Nekoč lastnik dveh šampionskih pasov v dveh kategorijah

Irski borec je leta 2015 osvojil naslov prvaka peresne kategorije, ko je s presenetljivim nokavtom po vsega 13 sekundah boja v prvi rundi premagal Brazilca Joseja Alda, nato pa leto kasneje prav tako z zanesljivim nokavtom ugnal še Američana Eddieja Alvareza in osvojil še pas svetovnega prvaka v lahko kategoriji. Med tema dvobojema se je dvakrat pomeril še z Natom Diazom, enkrat izgubil, drugič zmagal in bil je na vrhu sveta.

Napad na Machine Gun Kellyja:

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's

pic.twitter.com/59pSV7qpcR — #YTB #DED #RUS (@ded0608) October 18, 2021

To je bil kot kaže vrhunec McGregorjeve kariere, odtlej namreč samo še pada. Po zmagi nad Alvarezom se je lotil še ameriške boksarske legende Floyda Mayweatherja jr., s katerim sta obračunala v odmevnem ekshibicijskem dvoboju, ki je obema prinesel tudi orjaški zaslužek. Irec je ta spopad izgubil, je pa zaslužene milijone vložil v nekaj poslovnih projektov. Eden od teh je irski viski Proper Twelve.

Po spektaklu s Floydom Mayweatherjem je obogatel. Foto: Guliverimage

Po spektaklu s Floydom Mayweatherjem potonil

Tega je agresivno oglaševal tudi pred njegovim naslednjim dvobojem v UFC, ko je izzval Dagestanca Habiba Nurmagomedova. Tega je v svojem slogu dražil in žalil lep čas pred dvobojem, leta 2018, nekaj mesecev pred težko pričakovanim spopadom v oktagonu, poskrbel za incident, ko je v garaži dvorane Barclays Center v Brooklynu napadel avtobus z borci, med katerimi je bil tudi Nurmagomedov. S tem sta se v ringu srečala nekaj mesecev kasneje in McGregor je doživel še en ponižujoč poraz. Habib je vse provokacije pred dvobojem vzel osebno, takoj po dvoboju sta se spopadli še podporni ekipi obeh borcev.

McGregor je v zadnjem obdobju postal hodeči škandal, v UFC je sicer dosegel še eno zmago nad Donaldom Cerronejem, s katero si je prislužil dvoboj z Dustinom Poirierjem, ta pa mu je zadal zadnja dva poraza, nazadnje, julija letos, si je Irec v spopadu z Američanom grdo zlomil nogo.

Habiba Nurmagomedova je sprovociral do konca, tudi po zmagi v dvoboju na turnirju UFC 229 se ni pomiril. Prišlo je do množičnega pretepa. Foto: Guliverimage

Številni incidenti, pretepi, škandali ...

Njegov viski Proper Twelve je bil avgusta 2019 povod za še en napad na civilista. V enem od dublinskih pubov je McGregor nalival merice te žgane pijače gostom, nad tem pa niso bili navdušeni vsi. Eden od starejših lokalnih pivcev je zavrnil ponujeno pijačo, češ da je "navadno sranje" in si prislužil Conorjev udarec. Incident je odmeval po svetu, pred fizičnima obračunoma s glasbenikoma Machine Gun Kellyjem in Francescom Facchinettijem se je 33-letni Dublinčan znašel še v arestu na Korziki zaradi domnevnega nespodobnega razkazovanja.

Michael Bisping meni, da Conor McGregor potrebuje psihiatrično zdravljenje. Foto: Guliverimage

"Če je res takšen silak, naj poišče nekoga, ki se zna tepsti"

Zaradi vseh teh neumnosti je izgubil številne navijače, kot že rečeno, tudi Michaela Bispinga, ki na svojem kanalu na YouTubu ni varčeval s kritiko. "Če bo takole nadaljeval, bo prej ali slej naletel na napačno osebo, nekoga, ki se zna tepsti. To starec v dublinskem pubu, Machine Gun Kelly in Franceso Facchinetti zagotovo niso. Kelly je videti kot največja mevža na svetu, Facchinetti se ne bi rešil niti iz papirnate vrečke, starec v dublinskem baru pa je pač starec v dublinskem baru," pravi 43-letni Manchesterčan.

"Če je res takšen silak, naj poišče nekoga, ki se zna tepsti. Conor je profesionalni borec, iskati bi moral izzive v ringu, trenutno pa ni nič drugega kot navaden nasilnež. In teh ne mara nihče. Mislim, da si mora poiskati profesionalno pomoč. Psihiatrično," je bil še oster Bisping, McGregorja pa je še opozoril: "Kaj pa če bi Francesco padel, se udaril v glavo in umrl? Potem bi šel Conor v zapor. Kaj pa, če ima Francesco povezave z mafijo? Potem bi dobil strel v čelo. Veliko stvari se lahko zalomi, nihče si ne želi videti črnega scenarija."

Preberite še: