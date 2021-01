Naj se vojna začne: Bo res vsega konec že v eni minuti? #video

"Vem, da je Dustin izjemen borec. Od najine prve borbe je zelo napredoval. Borila sva se tudi v drugi težnosti kategoriji, vem, da ne bo lahko, a verjamem vase, v svoje sposobnosti in priprave borbo ... Menim, da bi znalo biti vsega konec že po eni minuti," pred dvobojem v lahki kategoriji razmišlja McGregor, ki leta 2014 denimo za zmago nad Poirierjem v peresni kategoriji potreboval manj kot dve minuti.

"Sem borec, ki ga nikoli nimajo za favorita, a glej ga zlomka, na koncu sodnik vedno meni dvigne roko. Vem, da vsi pričakujejo Conorjovo zmago, a povem vam, da ne bi smelo biti tako. A nima veze, v taki vlogi se počutim odlično. V tem športu sem že dolgo, kletko sem si delil s številnimi odličnimi borci in vedno našel pot do zmage," odgovarja leto dni mlajši ameriški borec.

Irec, ki se je na zadnje boril pred letom dni, ko je prav tako po hitrem postopku porazil Donalda Cerroneja, zanimivo do svojega nasprotnika ni bil žaljiv. Še več, dvoboj bo imel tudi dobrodelno noto, Irec bo Američanovi fundaciji, ki pomaga otrokom do izobrazbe, namenil kar pol milijona ameriških dolarjev.

UFC 257:

Conor McGregor vs. Dustin Poirier

Dan Hooker vs. Michael Chandler

Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov

Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan

Brad Tavares vs. Antonio Carlos Junior

Julianna Pena vs. Sara McMann

Khalil Rountree Jr vs. Marcin Prachnio

Movsar Evloev vs. Nik Lentz

Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov