Konec je: Conor McGregor napovedal slovo

"Odločil sem se, da se poslovim od kletke in borb," je kmalu po koncu UFC 250 na svojem Tvitterju zapisal 31-letni Irski superzvezdnik. "Hvala vsem za čudovite spomine, kakšno popotovanje je to bilo," je dodal nekdanji UFC-prvak v dveh težnostnih kategorijah (peresna in lahka) in ob tvitu dodal fotografijo iz Las Vegasa, na kateri je s svojo mamo.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ