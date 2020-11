Vsaj delajmo se, da smo presenečeni: Conor McGregor se vrača! #video

"Odločil sem se, da se poslovim od kletke in borb," je kmalu po koncu UFC 250 na svojem Tvitterju junija zapisal 31-letni Irski superzvezdnik. "Hvala vsem za čudovite spomine, kakšno popotovanje je to bilo," je dodal nekdanji UFC-prvak v dveh težnostnih kategorijah. Že takrat ga ni nihče resno jemal, saj je bila to že njegova tretja upokojitev v zadnjih štirih letih.

Irec pričakovano ni dolgo zdržal, že pred kratkim se je omenjalo, da se bo McGregor v vnovičen pogon spravil v boksu proti legendarnemu Mannyju Pacquiau, a boksarski spektakel bo moral še malce počakati, saj je UFC zdaj še uradno potrdil njegov dvoboj v lahki kategoriji med proti Američani Poirierju, s katerim se je pomeril že pred šestimi leti. Tisti dvoboj v Las Vegasu je že v prvi rundi dobil irski borec.

Prvi dvoboj McGregorja in Poirierja:

Zmagovalec januarskega dvoboja bi postal prvi izzivalec za šampionski pas lahke kategorije, ki ga je do nedavnega nosil Habib Nurmagomedov. Dagestanec se je po oktobrski zmagi proti Justinu Gaethjeju upokojil od aktivnega tekmovanja, a mnogi so prepričani, da tudi neporaženi orel še ni rekel zadnje in da ga bomo še videli. Vsaj za en obračun, ko bo lovil svojo okroglo 30. zmago v MMA.

