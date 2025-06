Paradižnik, ki mu zaupajo naše mame in babice

Ko se v kuhinji razširi vonj po sveže kuhani paradižnikovi omaki, se čas za trenutek ustavi. Spomini na babičine recepte, dolge poletne večere in družinska kosila oživijo z vsakim mehurčkom, ki se dvigne iz lonca. In prav takšen okus domačnosti najdemo v steklenici Podravkine pasirane paradižnikove omake – passate, ki je letos prejela tudi priznanje Izbrale mame.

Svežina, ki se začne na polju

Podravkina passata je narejena izključno iz stoodstotno svežega paradižnika, pridelanega na hrvaških poljih – od Istre, Slavonije, Medžimurja, Varaždina do Podravine. Letos je Podravka v novo sezono vstopila z ambicioznim ciljem: pridelati več kot 40 tisoč ton paradižnika, kar je kar 25 odstotkov več kot leto prej. Ta rast je rezultat tesnega sodelovanja z več kot 20 hrvaškimi kooperanti, ki na svojih poljih skrbno gojijo paradižnik za Podravkine izdelke.

Foto: Podravka

Od polja do steklenice – v 24 urah

Foto: Podravka Ena največjih prednosti Podravkine passate je njena svežina. Paradižnik je predelan v manj kot 24 urah po obiranju, kar ohranja njegov poln okus, naravno barvo in hranilno vrednost. V novem Podravkinem obratu v Varaždinu, ki dnevno predela do tisoč ton paradižnika, se sveže plodove nežno pretvori v gosto, žametno passato brez dodanih aditivov, soli ali sladkorjev.

Naravno in brez kompromisov

Podravkina passata vsebuje le eno sestavino: paradižnik. Brez konzervansov, brez umetnih dodatkov – samo tisto, kar bi dodali tudi doma. Poleg tega je bogat vir likopena, naravnega antioksidanta, ki ga najdemo v kuhanem paradižniku.

Izbrale mame – znak zaupanja

Ni naključje, da je prav ta passata prejela priznanje Izbrale mame. Gre za znak, ki ga podelijo slovenske mame po temeljitem preizkusu izdelkov v vsakdanji uporabi. To pomeni, da je passata prestala najstrožji test – test družinske kuhinje.

Foto: Podravka

Za vsakdan in posebne priložnosti

Ne glede na to, ali pripravljate hitro večerjo s testeninami, bogato enolončnico ali domačo pico – Podravkina passata je vsestranska osnova, ki ji lahko zaupate. Njena gosta tekstura in naravna aroma se odlično povežeta z zelišči, česnom in oljčnim oljem, a tudi brez dodatkov zasije v vsej svoji preprostosti.

Foto: Podravka

Podravkina passata – ko želite na krožnik postaviti nekaj, kar je naravno, lokalno in preizkušeno. Ker včasih najboljši okus prihaja iz preprostih sestavin – in iz srca.