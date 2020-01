Kakšna vrnitev norega Irca! Kavboj je zdržal le nekaj sekund, Dončić: Noro! #video

Irec je navijačem obljubljal spektakularno borbo in držal besedo. V manj kot minuti dvoboja velterskega kategorije je povsem zasenčil Cerroneja in sodnika že po 40 sekundah prisilil, da prekine dvoboj. Vse se je začelo z brco v glavo, po kateri so kavboj ni več opomogel. McGregor je po vsem, kar se je dogajalo v zadnjem letu, padel na kolena in oddahnil. Postal je prvi, ki je slavil z nokavtom v treh težnostnih kategorijah.

Konec je bilo že po nekaj sekundah:

In case you missed it:



Conor McGregor vs. Donald Cerrone #UFC246 pic.twitter.com/nicTtnNmd1 — Khabib Fan (@KhabibArmy) January 19, 2020

Spet se je vpisal v zgodovino

"Danes sem spisal zgodovini. Zelo sem ponosen na ta dosežek. Donald je držal rekord po nokavtih z nogo, zato sem še toliko bolj vesel, da sem slavil na tak način. Šlo je za zares lep udarec, tega ni pričakoval, takoj sem videl kri v njegovem očesu. Navdušen sem, povejte mi ime borca, ki bi se sprehajal po različnih težnostnih kategorija in počel stvari, ki jih jaz. To zmaga je moj narod, družino, domov se vračam z zmago," je takoj po borbi strnil nekaj misli 31-letni Irec, ki bi ga lahko ponovno akciji videli že v začetku marca.

Irec ponavadi svoje nasprotnike pokonča z levo roko, zdaj je to storil z levo nogo. Foto: Reuters

Razmerje zmag in porazov:



Conor McGregor: 22 zmag, 4 porazi

Donald Cerrone: 36 zmag, 14 porazov

Kavboj še nikoli ni videl česa takega

McGregor je Američana načel z udarci z ramenom, ki so bili, kot se je na koncu izkazalo, napoved hitrega konca. "Kaj reči, res mi je hitro izprašil rit. Česa takšnega še nisem videl. Ko sem začel krvaveti z nosu, je stopil korak nazaj in sprožil še levo nogo. A veste kaj, ostal bom v tem poslu, še naprej se bom boril. To je tisto, kar res rad počnem," je poraz komentiral še Cerrone.

Tako kot celoten svet sta Irca spremljala tudi Luka Dončić in LeBron James:

crazy😂 — Luka Doncic (@luka7doncic) January 19, 2020

Zaslužil 80 milijonov!

McGregor je v zgolj 40 sekundah zaslužil okoli 80 milijonov ameriških dolarjev, kar je 30 več kot na zadnji borbi proti Nurmagomedovu. "Odnesel sem jo brez prask in počutim se odlično. Nisem še tam, kjer bi želel biti, a nisem več daleč. Danes se bom malce po veselil, jutri bom nazaj v telovadnici" je še dodal irski borec in nasprotnikov dal vedeti, da je lahko le še boljši.

Ircu se je po vsem, kar se je dogajalo okoli njega, predvsem zunaj oktagona, oddahnil in padel na kolena. Foto: Reuters

Kdo bo naslednji? Habib mu še ne bo dal priložnosti.

Mnogi menijo, da bo že njegov naslednji dvoboj proti ruskemu orlu, a se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo. Irec bo moral premagati še koga, da mu bo Nurmagomedov, ki ga sovraži iz dna duše, dal priložnost, da se mu maščuje za sramoten poraz iz novembra 2018. Njegov najbolj verjeten naslednji tekmec je Američan Jorge Masvidal, ki je novembra lani premagal starega Conorjevega znanca Nata Diaza.

Preberite še: