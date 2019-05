Floridsko tožilstvo umaknilo vse obtožbe zoper zvezdnika MMA Conorja McGregorja

Incident se je zgodil 11. marca, ko je 30-letni zvezdnik zapustil hotel Fontainebleau Miami Beach. Iz policijskega zapisnika je razvidno, da je navijač želel posneti McGregorja, ki pa je navijaču mobilni telefon izbil iz rok, ga zalučal na tla ter na telefon nato še stopil. Vrednost telefona naj bi znašala skoraj 900 evrov.

Incident je posnela tudi nadzorna kamera. Policija je McGregorja aretirala, varščina pa je znašala 12.500 dolarjev.

Foto: Twitter

Policija je proti kontroverznemu Ircu, znanem po hitri jezi, spisala ovadbo zaradi nasilnega ropa in namernega uničenja tuje stvari. In kazenska zadeva se je znašla na sodišču v Miamiju. Vendar pa so floridski tožilci v ponedeljek sporočili, da je domnevni oškodovanec oziroma žrtev odpotovala v tujino in prenehala sodelovati s policijo ter ne želi nadaljevati kazenskega postopka, potem ko se je McGregor poprej v civilni odškodninski tožbi zunajsodno pogodil z navijačem.

Nekdanji borec v prvenstvu Ultimate Fighting (UFC) je leta 2015 postal prvi v zgodovini, ki je bil istočasno prvak v dveh različnih kategorijah. Avgusta 2017 se je v boksu pomeril z ameriškim zvezdnikom Floydom Mayweatherjem mlajšim. McGregor je v Las Vegasu proti Mayweatherju izgubil v 10. rundi. Borca naj bi skupno zaslužila vsaj 400 milijonov dolarjev.

Foto: Getty Images

McGregor imel že več izpadov

Medtem so McGregorju zaradi neaktivnosti odvzeli oba pasova UFC, njegovo ime pa se je v medijih začelo pojavljati zaradi različnih izpadov. Med najhujše incidente spada napad na avtobus poln borcev UFC, ko je aprila lani McGregor v okno avtobusa pred Barclay centrom v Brooklynu zalučal ročni transportni kovinski voziček in s tem resneje poškodoval enega od njih.

Bil je aretiran in so ga izpustili na prostost po plačilu 45 tisoč evrov varščine. V zameno za kazen se je junija 2018 s sodiščem v New Yorku pogodil, da se bo udeležil obveznega tečaja za obvladovanje jeze ter da bo pet dni opravljal družbeno koristno delo.

Michael Chiesa je proti McGregorju septembra lani vložil civilno odškodninsko tožbo, češ da je po napadu, po obrazu ga je porezalo steklo, bil prisiljen odpovedati nadaljnje dvoboje. Chiesa trdi, da je zaradi McGregorja utrpel telesno, duševno in finančno škodo.