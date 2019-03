Nori Irec po intervjuju v oddaji šokiral z zapisom #video

Irec je novico, da ga ne bomo več gledali v oktagonu, sporočil prek Twitterja: "Odločil sem se, da se bom športno upokojil oziroma da se ne bom več boril v mešanih borilnih veščinah. Vsem svojim starim kolegom želim vse dobro še naprej v tekmovanju. Zdaj se bom pridružil svojim prijateljem, ki že uživajo v pokoju. Prijatelji, pina colada na moj račun," je zapisal 30-letni The Notorious.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!