Je Irec povsem izgubil pamet? V baru napadel starejšega možakarja #video

To ni prvi incident vročekrvnega in neobvladanega borca, ki je v oktagonu nazadnje stal oktobra lani, ko je izgubil proti nadvse suverenemu Dagestancu Habibu Nurmagomedovu. To je bil McGregorjev četrti poraz v UFC, še pred tem mu je UFC odvzel tudi šampionska pasova peresne in lahke kategorije.

Tečaj obvladovanja jeze ni pomagal

Že po dvoboju je prišlo do pretepa med taboroma obeh borcev, Irčeve nenehne provokacije so takrat presegle mejo. Z Nurmagomedovom je imel incident že pred tem, aprila lani je v garaži dvorane v New Yorku, ki je gostila turnir UFC 223, napadel avtobus v katerem so bili udeleženci turnirja, med njimi tudi Dagestanec. Zaradi divjaškega izpada – v avtobus je metal različne predmete, razbil šipo, delci stekla pa so celo poškodovali nekaj borcev – je proti njemu stekel kazenski postopek, ki se je zaključil zgolj z opozorilno kaznijo. Sodišče mu je naložilo nekaj ur družbeno koristnega dela, udeležiti pa se je moral tudi tečaja obvladovanja jeze.

Tečaj je bil kot kaže brez učinka, McGregor je v zadnjem času poskrbel za nekaj napetih srečanj s svojimi oboževalci, v enem razvpitem primeru marca letos je nekemu moškemu iz rok iztrgal mobilni telefon in ga razbil. Spet je pristal v arestu.

Za odškodnine je do zdaj namenil lep del leta 2017 v dvoboju z boksarsko legendo Floydom Mayweatherjem pridobljenega bogastva.

Njegov zadnji izbruh naj bi bil posledica užaljenosti, ko je eden od gostov bara v Dublinu, kjer je McGregor obiskovalcem nalival svoj viski Proper Twelve, tega zavrnil. Incident naj bi se zgodil 6. avgusta, v videu brez zvoka pa je videti razburjenega McGregorja, kako nazadnje starejšega možaka udari v obraz, preden ga njegovi prijatelji zvlečejo iz lokala. Po poročanju britanskih medijev dublinska policija dogodka ni obravnavala.

Preberite še: