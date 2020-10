Nurmagomedov po novi zmagi šokiral ljubitelje UFC #video

Čeprav so mnogi po petkovem tehtanju dejali, da neporaženi borec iz Dagestana ni pravi, je na dnevu borbe pokazal, da mu v lahki kategoriji nihče prav nič ne more. Po Conorju McGregorju in Justinu Poirierju je v drugi rundi z davljenjem (triangel) ustavil tudi Američana Justina Gaethjea. Nurmagomedov je po že 29. profesionalni zmagi, 13. v UFC, padel na kolena in zajokal. Po uradni razglasitvi je tudi odvrgel rokavice in oznanil upokojitev.

Nurmagomedov se ne bo več boril:

"This was my last fight. No way I can come here without my father. ... I promise it will be my last fight. If I give my word, I have to follow this."



Khabib Nurmagomedov announces retirement after defending lightweight title at #UFC254



(via @ufc)pic.twitter.com/OYBSBMHrYl — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2020

"To je bila moja zadnja borba. Brez očeta se ne bom več vračal. Obljubil sem mami, da to je bila moja zadnja borba in obljubo moram držati," je po novi zmagi dejal neporaženi borec, ki je v prvi rundi še tipal nasprotnika in se boril stoje, ko pa mu je v drugi rundi zagrabil nogi, je bilo vsega hitro konec.

Konec borbe na začetku druge runde:

Khabib Nurmagomedov put Justin Gaethje to sleep with his triangle choke. 😳



(🎥: @espnmma) pic.twitter.com/5b9BxYyhsj — theScore (@theScore) October 24, 2020

Gaethje, ki velja za enega najbolj raznovrstnih borcev v UFC, je dvakrat "potapkal", a še preden, ga je grozljivega zaklepa z nogami rešil sodnik, je za krajši čas tudi zaspal.

Nič ne bo z borbo s Fergusonom in ...

Ljubitelji MMA so po besedah serijskega zmagovalca ostali brez besed. Glede na to, da je Habib res tista ruska šola, ki je nekaj da na dano besedo, to že pomeni, da ne bodo nikoli videli dvoboja s Tonyjem Fergusonom, niti povratnega obračuna z McGregorjem. Irec mu je po zmagi v Abudabiju tudi čestital in mu še enkrat izrekel sožalje ob izgubi očeta.

"Vse kar si želim še od UFC, da me na lestvici "pound-for-pound" (lestvica borcev, ki nastopajo v različnih težnostnih kategorijah) postavite na prvo mesto. Zaslužim si to. Sem nesporni in neporaženi prvak z rekordom 13 zmag v UFC, 0 porazov, skupaj kar 29 zmag v MMA," je še sklenil 32-letni borec.

