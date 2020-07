Družina Nurmagomedov žaluje: zgodilo se je najhujše

Abdulmanap je v bolnišnici pristal že aprila, ko je imel simptome gripe in pljučnice, kasneje pa so mu odkrili tudi koronavirus, ki je povzročil še druge nevšečnosti. Oče in trener je bil večkrat tudi v umetni komi, dvakrat je imel tudi zastoj srca, po več tednih borbe za življenje pa je možakar podlegel.

''Do mene je prišla žalostna vest, da je prijatelj Abdulmanap zapustil ta svet. V imenu vseh Čečenov družini Nurmagomedov izrekam globoko sožalje,'' je na Telegram računu zapisal Kadyrov.

BREAKING: Khabib Nurmagomedov’s father, Abdulmanap, has passed away following a series of COVID-19 complications.



Abdulmanap was 57.



My sincere and heartfelt condolences go out to the entire Nurmagomedov family and team during this terrible tragedy.#UFC pic.twitter.com/pHQR6d51Qc