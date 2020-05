Prekinil molk in šokiral #video

Alfa družine Nurmagomedov Abdulmanap je imel težave z zdravjem že pretekli mesec. Kazalo je, da ima 57-letnik pljučnico, ki ji ni posvečal dosti pozornosti. Zavrnil je tudi test za covid-19, njegovo zdravstveno stanje pa se je iz dneva v dan slabšalo, tako, da so ga morali urgentno prepeljati v Moskvo, kjer ga zdravijo najboljši zdravniki, kljub temu pa njegovo življenje visi na nitki.

Čeprav se je sprva pisalo, da za njegovo slabo zdravstveno stanje ni kriv novi koronavirus, je Habib dejal, da je njegov oče pozitiven. "Samo v moji družini ima 20 ljudi koronavirus. Veliko jih leži v bolnišnicah, veliko pa jih je tudi že umrlo. Virus je povsod. Ta ne sprašuje, kako ti je ime in kako se pišeš. Ne zanima ga, ali si bogat ali reven. Vsi lahko zbolijo," je v čustvenem govoru še razkril UFC-prvak v lahki kategoriji.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN