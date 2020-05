Pogovori že potekajo: Nismo še dogovorjeni, ampak vse gre v tej smeri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna ameriška boksarja in nekdanja svetovna prvaka v težki kategoriji Mike Tyson in Evander Holyfield sta začela pogovore o vrnitvi v ring pri 53 oziroma 57 letih. Oba sta v zadnjih tednih večkrat dejala, da si želita nazaj v ring zaradi dobrodelnih razlogov. Do zdaj sta se sicer merila dvakrat.