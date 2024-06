Mike Tyson zaradi težav z zdravjem prestavil vrnitev v ring

Tyson je prejšnjo nedeljo potreboval zdravniško pomoč na letalu iz Miamija v Los Angeles, potem ko se je pritoževal nad slabostjo in vrtoglavico.

Organizatorji dvoboja so v petkovi izjavi povedali, da so zdravstveni strokovnjaki Tysonu priporočili le minimalen trening v prihodnjih tednih, zaradi česar so prestavili dvoboj, ki ga je nekdanji šamoion načrtoval 20. julija v Dallasu.

Dvoboj je bil že potrjen in dogovorjen, njegov 30 let mlajši tekmec Jake Paul se je bil namreč pripravljen boriti z nekdanjim boksarskim šampionom na stadionu AT&T v Dallasu, hramu moštva ameriškega nogometa Dallas Cowboys, ki lahko sprejme do 100.000 gledalcev.

Ljubiteljem boksa pa bi bil prenos na voljo tudi na Netflixu.

"Zaradi razjede na želodcu Tyson ne more opravljati polnega treninga"

"Zaradi razjede na želodcu Tyson ne more opravljati polnega treninga v naslednjih nekaj tednih," so v izjavi, objavljeni na X, zapisali pri pretočnem velikanu. "Dvoboj bomo prestavili na datum pozneje letos, potem ko bo Mike lahko nadaljeval s treningi brez omejitev in bosta imela oba borca enak čas za pripravo."

Tyson je bil nazadnje v ringu novembra 2020 v prav tako ekshibicijskem dvoboju z Royem Jonesom Jr., takrat sta se borca razšla brez zmagovalca.

Mlajša generacija ljubiteljev tega borilnega športa Tysona večinoma ne pozna, a gre za boksarja, ki je bil strah in trepet tekmecev. Kar 44 od 50 zmag v profesionalni karieri je Tyson namreč končal predčasno. Svojo boksarsko kariero je prvič sklenil leta 2005.

Jake Paul je zaslovel na spletni platformi YouTube, v zadnjih letih je močno napredoval v boksu. Dvoboj s Tysonom pa bi v ZDA izkoristil predvsem za promocijo in zaslužek. Športne vrednosti sicer ta dvoboj ne bi imel.