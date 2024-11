Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Nekdanji prvak v težki kategoriji "Iron" Mike Tyson, nekoč znan kot "najslabši človek na planetu", se je po 19 letih vrnil v boksarski ring in se pomeril z zvezdnikom Youtuba, Jakeom Paulom, ki je v tem času postal profesionalni boksar. 27-letni Jack Paul ima v svoji karieri enajst zmag in en poraz, Mike Tyson pa 50 zmag in sedem porazov. Tyson in Paul bi se morala v ringu srečati že 20. julija, a je bil dvoboj preložen, potem ko je imel 58-letni Tyson težave z zdravjem.

Mike Tyson je prejel kar nekaj udarcev. Foto: Guliverimage

Gledalci so bili na strani Tysona

Po pisanju ameriških medijev je Mike Tyson napadal le v prvi rundi, nato pa se mu je videlo, da mu je pošla sapa. Bil je počasen, težko se je umikal udarcem nasprotnika in jih iz runde v rundo težje prenašal.

Kljub temu je bil Tyson favorit na stavah, prav tako so bili gledalci na njegovi strani. Sprejeli so ga kot junaka, medtem ko so Paula izžvižgali. A navijači Tysona so se morali sprijazniti s porazom njihovega junaka. Na koncu je več kot 73 tisoč gledalcev žvižgalo zaradi precej neaktivnega boksanja. Je pa bila za to borba finančno toliko bolj uspešna. Tyson naj bi zaslužil okoli 20 milijonov dolarjev (18,9 milijona evrov), Paul pa 40 milijonov dolarjev (37 milijonov evrov).

Jake Paul je tik pred koncem dvoboja nasprotniku izkazal veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

Leta 1986 je postal najmlajši prvak

Tyson je leta 1986 pri 20 letih postal najmlajši prvak v težki kategoriji, leto kasneje pa je združil vse tri glavne pasove in postal nesporni prvak. Šestkrat je branil tri pasove, dokler februarja 1990 ni izgubil proti Jamesu "Busterju" Douglasu, ko ga je ta nokavtiral v 10. rundi. Paul je svojo boksarsko kariero začel leta 2020 s šestimi zaporednimi zmagami v borbah večinoma proti nekdanjim borcem MMA. Edini poraz je moral priznati Tommyju Furyju februarja 2023.

Zelo pestro je bilo že četrtkovem tehtanju v Arlingtonu v Teksasu, ko je Mike Tyson izgubil živce in svojemu nasprotniku primazal klofuto.

