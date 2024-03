Veliki Mike Tyson se vrača v ring, predrznemu youtuberju so se izpolnile sanje

Ameriška boksarska legenda Mike Tyson se vrača v ring. 20. julija se bo na orjaškem stadionu v Arlingtonu v Teksasu spopadel z youtuberjem Jakom Paulom. Ta zvezdnik družbenih omrežij in njegov brat Logan Paul sta v zadnjih letih dodobra razburkala boksarski svet. Vanj sta vstopila nepovabljena, a so njuni spopadi z nekdanjimi košarkarji, vplivneži, pa upokojenimi borci mešanih borilnih veščin in tudi nekaj neznanimi boksarji močno dvignili popularnost tega predvsem v ZDA in med mladimi zamirajočega borilnega športa.

Brata Logan in Jake Paul sta predrzna provokatorja, v ring sta uspela zvabiti že nekaj znanih upokojenih borcev mešanih borilnih veščin. Jake Paul je v ringu že premagal Tyrona Woodleyja, Andersona Silvo in Nata Diaza, izgubil pa proti Tommyju Furyju, še aktivnem boksarskem profesionalcu, polbratu britanskega šampiona težke kategorije Tysona Furyja.

Tayson Fury pa je ime dobil po ameriški boksarski legendi Miku Tysonu, še vedno najmlajšemu svetovnemu prvaku težke kategorije, pravi zveri, ki je bila v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja strah in trepet v boksarskih ringih. Jake Paul, vplivnež in zvezdnik družbenih omrežij, je na pot boksarske slave stopil prav na eni od predborb Tysonove ekshibicije proti Royju Jonesu jr. leta 2020.

Takrat se je spopadel z upokojenim košarkarjem Natom Robinsonom in ga premagal. Odtlej je nanizal še nekaj zmag, predvsem pa je svoje podvige znal izjemno dobro tržiti. Čeprav ga, kljub nedvomnemu talentu, boksarski svet noče zares sprejeti, pa so milijoni sledilcev, ki jih ima na raznoraznih socialnih platformah, le tako velik magnet, da se mu kapital ne more upreti. In prišlo je do sklenitve velikega posla s promotorji Mika Tysona, vmešal pa se je tudi Netflix, ki bo spektakel predvajal na svojih platformi za pretočne vsebine.

Jaku Paulu se bodo uresničile sanje. Foto: Reuters

Tyson, večkratni svetovni prvak, prvi borec, ki je osvojil vse tri najprestižnejše pasove WBC, WWBA in IBF ter jih tudi večkrat ubranil, pa še vedno najmlajši človek, ki mu je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji (leta 1986, ko je bil star 20 let, 4 mesece in 22 dni), se je po dolgem izzivanju in nenehnih pozivih Jaka Paula le vdal. "Tako bom sklenil krog, jaz sem mu dal prvo priložnost v predborbi pri mojem spopadu z Royjem Jonesom, zdaj bom to njegovo pot končal," je povedal "Iron Mike", ki bo v času dvoboja star že 58 let. Jake Paul je star 27 let.

Dogodek naj bi bil izjemno dobičkonosen, borca si obetata več deset milijonski zaslužek, roke si manejo tudi vodilni možje Netflixa, tudi v živo si bo spektakel ogledala množica ljudi, saj ga bo gostil največji stadion ameriške lige NFL, na katerem igrajo Dallas Cowboys in sprejme od 80 do 105 tisoč gledalcev.

