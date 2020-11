Železni Mike se je vrnil v ring #video

Prihod v ring:

Čeprav imata borca skupaj 105 let (Tyson ima 54 let, nasprotnik je tri leta mlajši) in sta boksala pod ekshibicijskimi pravili, so bili organizatorji pred začetkom obračuna prepričani, da bo dvoboj pritegnil več pozornosti kot večina letošnjih športnih dogodkov.

Pogovor z borcema po obračunu:

Borca sta se udarila v Staples Centru v Los Angelesu, domovanju hokejske ekipe Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings ter košarkarskih LA Lakers in Clippers. Namesto osmih rund po standardne tri minute, sta veterana oddelala osem rund po dve minuti.

Čeprav je Tyson prikazal bistveno več energije in je bil bolj podjeten, so sodniki Chad Dawson, Vinny Pazienza in Christy Martin odločili, da je bila borba izenačena.

"Včasih sta ti dve minuti videti kot tri. Vesel sem, da je to za mano in se že veselim, da bom kaj takega kmalu ponovil," je Tyson povedal po obračunu in ob priznanju, da si je želel zmage, šaljivo dodal: "Z izidom se moram sprijazniti. Ja, navsezadnje je to kar dobro. Tudi publika je s tem zadovoljna." Ljubitelji boksa so si borbo lahko ogledali le preko plačljive spletne povezave.

Jones, ki je bil med dvobojem še bolj utrujen od tekmeca in se je pogosto dobesedno naslanjal nanj, je bil bolj nezadovoljen. "Ne maram neodločenih izidov in tudi tokrat bi moral biti razplet drugačen. Ves čas me je udarjal z glavo, boksal v telo. Slednje je pri meni pustilo posledice in sem bil zato še bolj izčrpan."

Tyson: Zdaj sva humanitarca. To morava ponoviti.

Tyson je po borbi dejal, da je takšen obračun boljši kot borba za pas, saj so z njim zbirali sredstva za različne humanitarne organizacije. "Zdaj sva humanitarca. Za svet lahko storiva nekaj dobrega. To morava ponoviti," je predlagal.

Jones se je strinjal z neodločenim izzidom in tudi sam predlagal revanšo.

Uradni gostitelj večera je bil ameriški filmski zvezdnik Mario Lopez. Foto: Reuters

Organizatorji so pred začetkom obračuna napovedali, da ne bo šlo za klasičen boksarski dvoboj, legendarnima borcema so celo zapovedali, da naj ne poskušata priti do nokavta in izločiti tekmeca na takšen način. Če bo kateri koli od borcev med dvobojem utrpel ureznino, rano ali drugo poškodbo, bo dvoboj takoj končan.

Borca sta takšna pravila zavrnila in napovedala, da bo šlo za boksarski obračun v pravem pomenu besede.

Mike Tyson, ki je v svoji karieri dosegel 50 zmag, od tega 44 z nokavtom, in doživel šest porazov, se je nazadnje boril 6. novembra 2005 v Washingtonu in doživel poraz. Premagal ga je Irec Kevin McBride.

Manj bleščeče je bilo njegovo zasebno življenje. Med drugim je bil obtožen posilstva in je tri leta preživel za zapahi.

Na njegovo nemoč v tistem obdobju najbolj spominja dvoboj z Evanderjem Holyfieldom, ki mi je odgriznil uho. Iz ringa na veliki sceni je odšel leta 2002 po porazu za naslov svetovnega prvaka z Lennoxom Lewisom.

Leto dni pozneje je po dolgih letih finančnih težav razglasil osebni stečaj, sledilo je še nekaj let poskusov vrnitve v svet boksa. Zdaj se je vrnil, da bi ustanovil ligo legend.