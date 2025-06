Srečanje partnerjev Biotech Hills – Slovenija na poti do vodilnega farmacevtsko-biotehnološkega središča Evrope

Na prvem letnem srečanju zavoda Biotech Hills, ki je včeraj, 12.6., potekalo na IEDC – Poslovni šoli Bled, so se zbrali ključni predstavniki države, industrije, znanosti in gospodarstva. Dogodek je potrdil močno podporo razvoju panoge farmacije in biotehnologije v Sloveniji ter izpostavil ključne strateške ukrepe, ki so nujni za preboj slovenskega farmacevtsko-biotehnološkega ekosistema do leta 2030.

Zavod Biotech Hills je v devetih mesecih delovanja pridobil številna partnerstva in pripravil osnutek nacionalne strategije razvoja farmacevtsko-biotehnološkega sektorja, ki ni le dokument, temveč konkretno orodje za preoblikovanje sektorja do leta 2030 z jasnimi cilji in rešitvami. Strategija temelji na povezovanju udeležencev in vključuje jasen akcijski načrt, s katerim želi Slovenija vzpostaviti trajnostno, inovativno in mednarodno konkurenčno okolje na petih področjih. Predvideva povečanje dodane vrednosti, dvig produktivnosti, precejšnje povečanje števila kakovostnih delovnih mest, privabljanje tujih in domačih investicij ter krepitev prepoznavnosti države v okviru te industrije.

Podpora države in strateških partnerjev iz gospodarstva

Srečanja so se med drugimi udeležili vsi trije prorektorji Univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, državni sekretar ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Jure Gašparič, predstavniki SPIRIT Slovenija, GZS, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter številni partnerji in podporniki zavoda iz raziskovalnega in gospodarskega okolja. Na dogodku je bil prisoten tudi podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, ki je v svojem nagovoru izpostavil zavezanost vlade k strateški podpori prizadevanj zavoda tega sektorja in poudaril, da moramo v Sloveniji ustvariti pogoje, v katerih bodo znanje, inovacije in podjetnost našli svoj dom. Prisotnost tako raznolikih udeležencev potrjuje usklajenost pri skupnem cilju razvoja sektorja in strateški pomen za razvoj države.

Dogodek se je sklenil s panelno razpravo, na kateri so ključni govorci – dr. Jure Gašparič, dr. Martin Kavšček (Acies Bio), prof. dr. Maja Klun (UL), prof. dr. Maja Ravnikar (NIB) in prof. dr. Uroš Urleb (Novartis) – izpostavili pomembne izzive in konkretne predloge za zagotovitev konkurenčnosti Slovenije. Sem sodijo zagotavljanje okrepljenega povezovanja na nacionalni in mednarodni ravni, izobrazba in privabljanje ključnih visokoizobraženih kadrov, vpeljava internacionalizacije nekaterih študijskih programov, okrepljena podpora razvojnemu in raziskovalnemu sektorju, krepitev okolja za zagonska podjetja ter ustrezna zakonodajna podpora za hitrejši napredek.

Prvo letno srečanje Biotech Hills je tako začrtalo strateške smernice in široko podporo preoblikovanju Slovenije v vodilno farmacevtsko-biotehnološko državo v Evropi. Gre za eno od treh najpomembnejših strateških panog, kjer je povezovanje države, znanosti in gospodarstva ključno, podpora države z ukrepi pa več kot nujna. S sodelovanjem lahko pridemo dlje – tako v konkurenčnosti kot v prepoznavnosti in uspešnosti v razvoju.

