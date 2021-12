Nokavt leta? Youtuber uspaval nekdanjega prvaka UFC.

V Tampi na Floridi sta se v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času v boksarskem ringu še drugič pomerila ameriški youtuber Jake Paul in upokojeni nekdanji prvak mešanih borilnih veščin Tyron Woodley. Tudi ta spopad se je končal z zmago 15 let mlajšega borca, ki je zaslovel z objavljanjem videov na omrežju YouTube, a tokrat je 39-letnega Woodleyja spektakularno nokavtiral.

26-letni Jake Paul in njegov starejši brat Logan sta zaslovela s priljubljenim kanalom na omrežju YouTube, v zadnjem času pa sta se lotila borilnih športov in na boksarske dvoboje vabita raznorazne nasprotnike, večinoma znane ljudi, ki z boksom in borilnimi veščinami nimajo nič ali pa nekdanje borce, ki so že dolgo izven pogona.

Tako se je Logan denimo v ringu pomeril z reperjem KSI-jem in izgubil, pa nato na ekshibicijski dvoboj izzval še upokojenega super šampiona Floyda Mayweatherja jr., ki se je končal brez zmagovalca, njegov mlajši brat Jake pa je še bolj zavzet. V nedeljo zjutraj je odboksal že svoj peti dvoboj in zabeležil še peto zmago, Američana Tyrona Woodleyja je ustavil z nokavtom v šesti rundi.

Z edinim dobrim udarcem v celem dvoboju je poskrbel za nokavt. Foto: Guliverimage

Nokavt leta?

Z Woodleyjem, nekdanjim prvakom velterske kategorije v organizaciji UFC, se je Jake Paul pomeril že konec letošnjega avgusta in v Las Vegasu slavil po večinski sodniški določitvi, tokrat ga je uspaval s spektakularnim nokavtom, ki so ga njegovi podporniki – in teh ni malo, njegov kanal na YouTubu ima več kot 20 milijonov naročnikov, njegovi videi pa več kot sedem milijard ogledov – že označili za nokavt leta.

Poznavalci boksa ob tem zavijajo z očmi, Woodley, čeprav svoj čas odličen borec mešanih borilnih veščin, je namreč zadnja leta le še bleda senca šampiona velterske kategorije iz obdobja med leti 2016 in 2018, za nameček veliko starejši, pa tudi lažji in manjši od Paula. Tudi po boksarski tehniki ni nikoli slovel, zato Paulov dosežek med poznavalci nima večje teže.

V eni od predborb sta obračunala še nekdanji košarkar Deron Williams in nekdanji nogometaš iz lige NFL Frank Gore, tudi tu je bilo boksa bolj malo. Things got hectic ringside 😳#WilliamsGore #PaulWoodley @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/I03ST8dBbJ — SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) December 19, 2021

Kdaj resen dvoboj?

Pred Woodleyjem je Paul premagal britanskega youtuberja AnEsonGiba, pa nato nekdanjega košarkarja lige NBA Nata Robinsona, aprila letos pa še nekdanjega MMA-jevca Bena Askrena. Vsekakor ni brez talenta, a za zdaj tega še ni pokazal v regularnih razmerah, proti pravemu, aktivnemu boksarju v isti težnostni kategoriji.

Dvoboj z Woodleyjem je bil do nokavta obupen, Paul se je hitro upehal, manjši Woodley mu je po nesreči s komolcem odprl rano na čelu, se enkrat celo spozabil in ga po MMA-jevsko vrgel po tleh, v šesti rundi pa naletel na močan in poguben udarec.

Woodley se je spozabil. Foto: Guliverimage

Pomeriti bi se moral s Furyjem

Paul bi se moral sicer pomeriti z britanskim profesionalnim boksarjem Tommyjem Furyjem (7 zmag – 0 porazov), mlajšim polbratom slovitega Tysona Furyja, svetovnega prvaka težke kategorije organizacije WBC, a se je Tommy poškodoval v pripravah na spopad. Zdaj Paul na krilih brutalnega nokavta spet izziva vse po vrsti, še posebej rad omenja Irca Conorja McGregorja in Nata Diaza, zagrizena borca, ki sta se v UFC pomerila dvakrat.

Oba sta veliko lažja in manjša od Paula (ta se je v nedeljo boril v kategoriji cruiser, ta pa je tik pod spodnjo mejo težke kategorije) in obeh že dolgo ni bilo v ringu. Sta pa oba glasna na družbenih omrežjih. In prav to je tisto, kar Jake Paul obvlada najbolj, t. i. "trash – talk". Z bratom Loganom sta nedvomno tudi uspešna poslovneža, zgradila sta znamko, ki je posebej priljubljena med "omreženo" generacijo, mladino, ki domala živi na družbenih omrežjih in misli, da sta njihova ljubljenca najboljša boksarja na planetu.

Veteran je takole končal spopad. Foto: Guliverimage

Najbolj gledana in najbolj dobičkonosna boksarska predstava ta čas

O zgodovini tega športa vojska ljubiteljev bratov Paul seveda nima pojma, res pa je tudi, da je z izjemo največjih dvobojev težke kategorije (Fury – Wilder in Joshua – Usyk), prav cirkus podjetnih in nadležnih bratov iz Clevelanda najbolj gledana in najbolj dobičkonosna boksarska predstava ta čas. To gre marsikateremu pravemu borcu močno v nos, obenem pa nikomur denar ne smrdi, zato je kandidatov za spopad z youtuberjema dolg, tudi ameriška šampionka srednje kategorije, naslednja tekmica naše Eme Kozin, Clareesa Shields se je ponudila, da Jaku ali Loganu odčita boksarsko lekcijo.

Za zdaj brata Paul tekmece izbirata premeteno in skrbita za spektakel, čeprav ljubitelji borilnih veščin od tega nimajo kaj veliko. Ti komaj čakajo, da v ringu dobita lekcijo in za ogled podpovprečnega boksa plačujejo premijske zneske.

