Zgodba svetovnega prvaka: Pri 14 letih je z enim udarcem očetu zlomil rebro

Nekateri strokovnjaki menijo, da bi v tem trenutku težko našli boksarja, ki bi lahko premagal Tysona Furyja. V nedeljo zjutraj je še drugič zapored premagal žilavega Američana Deontaya Wilderja, danes pa se že postavljajo vprašanja, ali bi 206 centimetrov visokega in 125 kilogramov težkega boksarja lahko postavili ob bok največjim boksarjem.

Težko ga je premagati

Fury je ob tem vprašanju previden, a se zaveda, da je "velika riba" v boksarskem svetu. "Verjamem, da lahko premagam vsakogar. Verjamem, da imam dobre možnosti … Moraš me nokavtirati in če ti to ne uspe, potem ne moreš zmagati," je po nedeljski zmagi razlagal Gypsy King, kot tudi imenujejo britanskega boksarja. Znano je, da Fury svojih rokavic še nekaj časa ne namerava obesiti na klin, a 33-letni boksar je šel pred leti v svojem zasebnem življenju skozi pravi pekel. A se je tudi pobral.

Kot otrok je bil Tyson tih in sramežljiv. Foto: Guliverimage

Ob rojstvu niso vedeli, ali bo sploh preživel

Tyson Fury se je rodil 12. avgusta 1988, tri tedne pred rokom. Zdravniki mu niso pripisovali prav veliko možnosti za preživetje, a njegov oče je bil prepričan, da bo zrasel v velikega fanta, ki bo nekoč prvak v težki kategoriji. Zato je tudi dobil ime po takrat še neporaženem boksarskem prvaku Miku Tysonu. To je za BT Sports pred časom razkril John Furry, njegov oče.

Že pri desetih letih je pustil šolo

Tyson je pri desetih letih pustil šolo, da je lahko očetu in bratu pomagal pri obnavljanju cest, prodaji avtomobilov in zbiranju odpadkov. V enem izmed dokumentarnih filmov je njegov brat Shane dejal, da je bil Tyson kot otrok zelo tih in sramežljiv. Vse se je spremenilo pri 14 letih, ko je začel boksati v lokalnem klubu. Tam so kmalu prepoznali njegov naravni talent. Kako je bil dejansko močan, pove dejstvo, da je pri 14 letih z enim udarcem svojemu očetu zlomil rebro. Po poročanju revije The Sunday Times Magazine je v svojem prvem dvoboju zlahka premagal nasprotnika, saj se je ta ustrašil že takrat visokoraslega Furyja.

V nedeljo zjutraj je ubranil naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Prvi profesionalni dvoboj leta 2008, leta 2014 pa že izzivanje Klička

Leta 2008 je podpisal prvo profesionalno pogodbo, do leta 2011 ga je treniral njegov oče. Po poročanju portala Manchester Evening News je John Fury pred leti moral v zapor, potem ko je v pretepu nekomu poškodoval oko do te mere, da je oslepel. Dobil je 11-letno zaporno kazen, a so ga že po štirih letih spustili iz zapora.

Tyson je svoj prvi profesionalni dvoboj boksal leta 2008, ko je po tehničnem nokavtu premagal Madžara Bela Gyongyosa. V naslednjih sedmih mesecih je zabeležil še šest zmag. Leto pozneje je osvojil svoj prvi pas – v težki kategoriji je osvojil naslov angleškega prvaka.

Leta 2014 je dosegel odmevno zmago, ko je premagal Derecka Chisoro. A takrat je že bil osredotočen na naslednji dvoboj. Na novinarski konferenci je v ring povabil Vladimirja Klička. "Prihajam po tebe," je v svojem slogu povedal Fury.

Foto: Reuters

Kličko je bil takrat svetovni prvak po kategorijah WBA, IBF in WBO, v 11 letih in na 22 borbah pa še ni bil poražen. Prav tako je kar 19-krat zapored ubranil naslov svetovnega prvaka. Ukrajinski boksar je v tistem dvoboju veljal za nespornega favorita.

Fury je za šov poskrbel že na novinarski konferenci, ki se je je udeležil v opravi Batmana, vse skupaj pa začinil z besedami: "Zame je zelo osebno poslanstvo, da se znebim tako dolgočasnega boksarja. Zaspim, ko te poslušam. Imaš toliko karizme kot moje spodnje perilo, torej nič!" je povedal takrat.

Foto: Reuters

Od velike senzacije do razmišljanja o samomoru

A tistega večera, leta 2015, je pred 55-tisoč glavo množico v Esprit Areni v Düsseldorfu v Nemčiji Fury poskrbel za veliko senzacijo, potem ko je po točkah premagal Klička. Britancu je uspelo tisto, kar v desetih letih ni uspelo nikomur. Seveda je sledilo veliko slavje.

Ko se je zdelo, da Fury živi svoje sanje, pa je v zasebnem življenju padal v veliko krizo, ki je trajala tri leta. Zatekal se je k alkoholu, drogam, razmišljal je celo o samomoru. Zaradi tega je tudi moral vrniti pasova po verzijah WBO in WBA.

"Pil sem vsak dan in jemal droge"

"Ko sem premagal Klička, nisem več našel stvari za dokazovanje. Pil sem vsak dan in jemal droge. Vse noči sem bil zunaj, se zabaval, sploh nisem prihajal domov. Vseeno mi je bilo za boksanje, za življenje. Želel sem umreti," je povedal za podcast MMA Show.

Nočno in nešportno življenje se mu je še kako poznalo. Tehtal je kar 181 kilogramov. "Ko pogledam nazaj, ne bi ničesar spreminjal, niti ene stvari. Moral sem iti skozi to preizkušnjo, da sem videl, kakšen je moj značaj," je povedal za Business Insider.

There's always light at the end of the tunnel. There's always a way back 🙏@Tyson_Fury #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/ocw2j2XYHj — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) October 10, 2021

Leta 2017 se je zjokal, a se nato ni več oziral nazaj

Leta 2018 je doživel osebnostno preobrazbo. "Očistil" se je in vrnil v ring. Izgubil je 50 kilogramov, s televizijsko postajo pa je podpisal pogodbo, vredno 113 milijonov dolarjev (90 milijonov evrov). Leta 2017 je sedel v spalnici in jokal. "Pomislil sem, kaj je moje življenje. Od svetovnega prvaka v težki kategoriji sem postal navadna zguba."

"To moram spremeniti. Prihodnji dan sem se oblekel v športno opremo in začel teči. Od takrat se nisem več oziral nazaj," je razlagal in priznal, da si je poiskal tudi strokovno pomoč. "Šel sem na kolena in boga prosil za pomoč. Zato se moram zahvaliti različnim ljudem. Tega nisem zmogel sam," je povedal v intervjuju za Independent.

S tem, da je javnosti razkril, skozi kakšne osebnostne preizkušnje je moral iti, je postal tudi ambasador za duševno zdravje. Veliko zaslug pa je imela tudi njegova žena Paris, s katero imata šest otrok.

Ko mu je bilo najtežje, je bila ob njem žena Paris. Foto: Guliverimage

Bo postal največji vseh časov?

Po osebnostni kalvariji je v ring ponovno stopil 9. junija 2018, ko je premagal Albanca Sefera Seferija. Februarja 2020 je znova osvojil naslov svetovnega prvaka, potem ko je premagal Deontaya Wilderja, v nedeljo pa je proti istemu nasprotniku še ubranil naslov. Fury s svojih 22 profesionalnih dvobojev še ne pozna poraza. Bo postal največji boksar vseh časov?