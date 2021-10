Besedna vojna Furyja in Wilderja, kletvice švigale na vse strani

Britanec Tyson Fury in Američan Deontay Wilder se bosta v noči na nedeljo v Las Vegasu še tretjič pomerila v boksarskem obračunu težke kategorije za naslov po verziji WBC. Že na prvi novinarski konferenci so med njima letele žaljivke, promotor Furyja Bob Arum pa je preprečil tudi priložnost za fotografiranje iz oči v oči, kot to veleva tradicija.

To bo sicer tretji obračun boksarskih zvezdnikov (toliko jih je bilo zapisanih v pogodbi med obema boksarjema), prvi po 20 mesecih, ko je Tyson Fury slavil po nokavtu v sedmi rundi. Prvi se je leta 2018 končal brez zmagovalca.

Wilder Furyja obtoževal goljufije

Na druženju z novinarji pred tokratnim dvobojem so kletvice in opolzki komentarji švigali na vse strani. Furyjev promotor nato ni hotel, da se borca po konferenci postavita drug proti drugemu, si gledata iz oči v oči in ponudita priložnost fotografom, da ovekovečijo trenutek.

Američan Deontay Wilder sporoča, da bo prava vojna na vrsti šele v noči na nedeljo. Foto: Reuters

Deontay Wilder je Furyja znova obtoževal goljufije z in ga prisilil v nošenje pretežkega kostuma ob prihodu v ring.

"Do groba bom verjel v to, kar verjamem. To so dejstva, dobil sem potrditev in razjasnil določene stvari. Moški lažejo, ženske lažejo, oči pa ne," je dejal 35-letni Američan. Dve leti mlajši tekmec z Otoka je na to odvrnil le, da gre za komentarje "nezdrave osebe".

"Obtožil me je vsega, obtožil je svojo ekipo, trenerja, kostum, poškodbe. Koga je še obtožil? Boksarsko komisijo Nevade in sodnika, tudi ti so sodelovali pri tej zaroti. Če bi prišel z enim izgovorom, bi mu še verjel, petnajstim pa ne verjamem," je v svojem slogu poudaril Fury. "Kar vidim, je mentalno šibka oseba, ki ji bom v soboto ugasnil še zadnjo iskrico," je dodal.

V noči na nedeljo se v Las Vegasu obeta boksarski spektakel. Foto: Reuters

Britanec je nato nadaljeval besedno vojno, češ da bo "upokojil" svojega tekmeca, Wilder pa je pristavil, da bo prava vojna na vrsti šele v ringu v noči na nedeljo po slovenskem času.

Zmagovalca nato najbrž čaka obračun za združitev naslovov še po verzijah WBA, IBF in WBO, ki jih ima v lasti Ukrajinec Oleksandr Usik po zmagi nad Britancem Anthonyjem Joshuo pred slabima dvema tednoma.