Matic Kranjec Žagar in Vita Movrin prvaka v kratkem krosu

Matic Kranjec Žagar je z zmago v gorskokolesarskem krosu prekinil štiriletno vladavino Roka Nagliča na državnih prvenstvih v kratkem krosu. Vita Movrin je v odsotnosti Tanje Žakelj po lanskem prvem članskem naslovu na olimpijskem krosu letos slavila še v krajši disciplini. Danes so v Kočevju na sporedu še boji v olimpijskem krosu.

Po petkovem dežju so bile temperature na sobotnih dirkah znosnejše, so sporočili iz krovne slovenske zveze, a proga je ostala suha.

Kljub nekaj ožjim odsekom je konfiguracija kroga v Kočevju, ki je bil za najhitrejše dolg dobre tri minute, omogočila izenačeno dirkanje.

"Na začetku se nisem dobro počutil ali pa se nisem dobro ogrel, tekmeci so mi uhajali, morda tudi zato, ker nisem bil na polnovzmetenem kolesu," je za Kolesarsko zvezo Slovenije povedal Kranjec Žagar. "Tako sem moral na ravnini loviti priključek. V zadnjem krogu so malo upočasnili pred odločilno točko in tam sem si rekel, da lahko zmagam, če v enoslednico pridem prvi."

Na šest krogov dolgi ženski dirki sta spredaj takoj ostali sami državna prvakinja v olimpijskem krosu Vita Movrin in mladinska evropska prvakinja Maruša Tereza Šerkezi. Celotno dirko je tempo narekovala Movrin, Šerkezi je poskusila z napadom enkrat, toda neuspešno.

"Že sama trasa v Kočevju je bila narejena tako, da sem predvidevala, da mi bo sledila vsaj ena mladinka. To se je tudi zgodilo, ampak moram reči, da sem lahko nadzorovala dirko," je po naslovu povedala Movrin.

Preberite še: