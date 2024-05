Vse pripravljeno na dvoboj leta, Britančev oče že poskrbel za škandal

V soboto se bosta v Riadu v Savdski Arabiji v boksarskem dvoboju leta spopadla težkaša Oleksandr Usik in Tyson Fury. Neporaženi Ukrajinec je leta 2021 presenetil Angleža Anthonyja Joshuo in mu odvzel šampionske pasove združenj IBF, IBO, WBA in WBO, zdaj pa si želi njegovemu rojaku Tysonu Furyju vzeti še pas organizacije WBC in postati nesporni vladar težke kategorije.

V soboto ponoči se v Riadu obeta veliki boksarski spektakel, spopad dveh še neporaženih šampionov težke kategorije, po katerem bo znan absolutni šampion. Britancem so se še nedolgo nazaj cedile sline po superdvoboju med Joshuo in Furyjem, a je to zabavo pokvaril 37-letni Ukrajinec Usik, ki je leta 2021 v Londonu Joshuo premagal in mu odvzel šampionske pasove različic IBF, IBO, WBA in WBO. Da to ni bilo naključje, je dokazal na povratnem dvoboju leta 2022 v Džedi v Savdski Arabiji, ko je Angleža premagal še enkrat, nazadnje, lani v Wroclawu na Poljskem, pa je nokavtiral še vzhajajočo zvezdo britanskega boksa Daniela Duboisa.

"Saj veste, ko si nervozen, ne moreš jesti"

Tyson Fury je očitno izgubil nekaj kilogramov. Foto: Reuters Kontroverzni Tyson Fury je leta 2015 osupnil z zmago nad Vladimirjem Kličkom, ko mu je v Düsseldorfu odvzel komplet naslovov svetovnega prvaka (IBF, IBO, WBA in WBO), nato pa se je izgubil, trpel za depresijo, si vzel dolg premor od boksa in izgubil vse naslove. Od leta 2018 se je postopoma vrnil na vrh, v tem času odboksal trilogijo z ameriškim adutom v težki kategoriji Deontayem Wilderjem in ga po neodločenem prvem spopadu nato v Las Vegasu dvakrat zanesljivo premagal, s tehničnim in klasičnim nokavtom. Fury je Američanu vzel pas prvaka WBC.

Leta 2022 je Fury s tehničnima nokavtoma ustavil še rojaka Dilliana Whyta in Dereka Chisoro, lani pa se je pomeril s Kameruncem Francisom Ngannoujem, ki je debitiral v profesionalnem boksu. Ngannou je sicer uveljavljen zvezdnik mešanih borilnih veščin, Furyjeva zmaga pa je bila sila neprepričljiva, kar je sprožilo nova ugibanja o Britančevi pripravljenosti na zahteven spopad z Usikom. S tem bi se morala srečati že februarja letos, pa je Fury na treningu utrpel poškodbo arkade, zaradi česar je bil dvoboj prestavljen. Usoda velikega spopada je bila zaradi Furyjeve nepredvidljivosti negotova vse do zadnjega, a zdaj sta borca vendarle v Savdski Arabiji in pripravljena na sobotni spopad.

Oleksandr Usik je motiviran kot vselej. Foto: Reuters Fury se je v Riadu pojavil v vsaj navidez dobri formi, "pravi suhec", kot so komentirali v Usikovem taboru. "Saj veste, ko si nervozen, ne moreš jesti," se je o Furyjevi teži celo pošalil Usik, ki bo imel proti Britancu vseeno zaostanek v teži, višini in dosegu. Fury je namreč 15 centimetrov višji in ima 18 centimetrov daljši doseg. V ringu pa je bil Usik, tudi svetovni prvak iz kategorije cruiser, vsaj do zdaj hitrejši in agilnejši od klasičnih težkokategornikov.

John Fury poskrbel za incident

Borca že teden dni stopnjujeta vročico, za manjši škandal pa je pred dnevi poskrbel Tysonov oče John Fury, ki se je zapletel v besedni spopad z Usikovo ekipo, nato pa enega od njenih članov udaril z glavo. Pri tem pa je krajšo potegnil prav Fury starejši, ki se je nato z okrvavljenim čelom motal med novinarji in navijači. Tysona so opazili, kako si je pri hoji pomagal z berglo, nihče pa ne ve, ali je bila to le kakšna Britančeva norčija ali ima resnično kakšne težave s poškodbo noge. Usik je kot vselej izjemno motiviran, bori se za rojake, ki se doma v vojni borijo proti ruskim agresorjem. "Ukrajinci me podpirajo, me spodbujajo. To mi pomeni vse, moram jim nekaj vrniti," je povedal.

V soboto bo jasno vse. 37-letni Usik bo lovil svojo 22. profesionalno zmago, dve leti mlajši Fury že 35. Neporaženi Ukrajinec je 14 svojih dvobojev končal predčasno, Fury, ki ima v statistiki poleg 34 zmag le še en neodločen izid, pa je dosegel 24 nokavtov.

