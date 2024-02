Dvoboj Furyja in Usika po novem maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boksarski dvoboj med Britancem Tysonom Furyjem in Ukrajincem Oleksandrom Usikom bo po novem na sporedu 18. maja v savdskem Rijadu, sta potrdila promotorja obeh borcev. Dvoboj, ki bi moral biti 17. februarja, je bil namreč zaradi Britančeve rane nad očesom prestavljen.

Rana je bila tako globoka, da so jo morali zdravniki pokrpati z 11 šivi, posledično pa do 17. februarja Tyson Fury ne bi okreval do te mere, da bi lahko nastopil.

Usikov štab se je po odloženi borbi spogledoval z idejo, da bi Furyja 17. februarja nadomestil Hrvat Filip Hrgović. Sporočilo Furyjevega promotorja Franka Warrena in podjetja Queensberry Promotions pa je dvoboj Britanca in Ukrajinca znova postavilo v ospredje.

Obračun v Rijadu bo odločal o naslovu prvaka v težki kategoriji v verzijah WBA, WBO in IBF, kjer ima pasove v lasti Usik, ter v verziji WBC, kjer je prvak Fury. Zmagovalec dvoboja bi bil nesporni novi kralj absolutne kategorije svetovnega boksa.

Zadnji je vse štiri pasove združil Britanec Lennox Lewis, potem ko je leta 1999 ugnal Američana Evanderja Holyfielda.