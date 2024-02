Boskarski spektakel Fury - Usik prestavljen

Boksarski spektakel med Britancem Tysonom Furyjem in Ukrajincem Oleksandrom Usikom, ki bi moral biti 17. februarja v Rijadu, je zaradi poškodbe Furyja prestavljen. Prireditelji so potrdili, da dvoboja ob najavljenem terminu ne bo zaradi rane, ki jo je Britanec na treningu dobil nad očesom.

Rana je bila tako globoka, da so jo morali zdravniki šivati in do 17. februarja Britanec Tyson Fury ne bo okreval do te mere, da bi lahko nastopil.

"Globoko sem razočaran, saj sem se dolgo pripravljal na ta dvoboj in res sem v izredni formi," prireditelji povzemajo poškodovanega boksarja, ki se je za nastalo situacijo opravičil vsem vpletenim ter najavil, da bo nov termin dvoboja znan v najkrajšem možnem času.

Dvoboj v Rijadu bi odločal o naslovu prvaka v težki kategoriji v pomembnih verzijah WBA, WBO in IBF, kjer ima pasove v lasti Oleksandr Usik, ter v verziji WBC, kjer je prvak Fury. Zmagovalec dvoboja bi bil nesporni novi kralj absolutne kategorije svetovnega boksa.