Potrjen dvoboj Furyja in Usika, provokacije Angleža naletele na gluha ušesa

Ukrajinski šampion Oleksander Usik je plaz Furyjevih provokacij na soočenju v Londonu pospremil z nasmeškom, na vprašanje, ali je sploh poslušal, kaj mu ima nasprotnik povedati, pa odgovoril: "Ne. To so le besede, bla, bla, bla. Se pa ta človek tako obnaša takrat, ko ga je strah, ko se ne počuti udobno."

Petintridesetletni Tyson Fury je aktualni prvak verzije WBC, ta naslov je februarja leta 2020 odvzel Američanu Deontayju Wilderju, pa ga nato ubranil v njunem povratnem dvoboju ter še proti rojakoma Dillianu Whytu in Dereku Chisori. Še nepremagani in leto starejši Usik pa ima v lasti naslove po verzijah IBF, WBA in WBO, ki jih je septembra 2021 vzel Britancu Anthonyju Joshui. Tega je premagal še v povratnem dvoboju slabo leto zatem, nazadnje pa je pasove ubranil proti Britancu Danielu Duboisu.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk AGGRESSIVE FIRST FACE-OFF as Fury sticks his head on Usyk ahead of their undisputed fight on Feb 17th…



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/3K4WV2K9nD — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 16, 2023

Obračun Furyja in Usika bo dal novega svetovnega prvaka v težki kategoriji v vseh močnejših boksarskih federacijah. V težki kategoriji je to nazadnje pred več kot 20 leti uspelo Britancu Lennoxu Lewisu. Borca sta še neporažena, Fury ima na računu 34 zmag (24 nokavtov), Usik 21 (14).

Fury je 28. oktobra letos skoraj doživel ponižujoč poraz proti zvezdniku mešanih borilnih veščin, Kameruncu Francisu Ngannouju. Ta je sploh prvič v karieri boksal na uradnem dogodku, borca sta se pomerila na spektaklu v Riadu, Ngannou je Furyja v tretji rundi poslal celo na tla, a so sodnike vendarle prepričale Angleževe boksarske sposobnosti in so mu dodelili zmago z večinsko sodniško odločitvijo.

"To bo zgodovinski dogodek. Ves boksarski svet je na to čakal dolga leta, zdaj ta dvoboj imamo. Kot promotor sem si dolgo razbijal glavo s tem dvobojem, a to je smetana na torti. Dva najboljša in neporažena težkokategornika," je dvoboj na novinarski konferenci v Londonu opisal promotor Furyja Frank Warren.

