Slovenska borka poka od samozavesti: Sem hitrejša, pametnejša in čvrstejša

Ema Kozin in Hannah Rankin sta se že prvič srečali v Manchestru, v soboto se bosta pomerili za šampionska pasova različic WBC in WBO. Foto: ŠC Gepard

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je z ekipo že nekaj dni v Manchestru v Veliki Britaniji, kjer jo v soboto čaka spopad s Škotinjo Hannah Rankin. Dogovorjeno je bilo, da se bosta boksarki spopadli za naslov svetovne prvakinje supervelterske kategorije po verziji WBC, v torek pa so prireditelji sporočili, da se bosta borili še za šampionski pas organizacije WBO. To je imenitna novica, ki pomembnemu dvoboju daje dodatno dimenzijo.

Ema Kozin je v Veliko Britanijo odpotovala pripravljena kot že dolgo ne. Na novinarski konferenci kmalu po prihodu v Manchester je bila temu primerno samozavestna. "Zelo se veselim te velike priložnosti, še bolj pa, da Veliki Britaniji pokažem, kako dobra sem," je uvodoma povedala 24-letna borka iz Šmartnega ob Savi, ki bo v svoji 26. profesionalni borbi lovila 24. zmago.

"Menim, da sem hitrejša, pametnejša in čvrstejša"

"Hannah je dobra borka, borila se je z nekaj zares odličnimi nasprotnicami, vseeno pa mislim, da sem boljša od nje. In to bom pokazala v ringu." Foto: ŠC Gepard Kozinova je bila do zdaj poražena le na enem dvoboju, in sicer februarja lani, ko je morala v Cardiffu po točkah priznati premoč ameriški superzvezdnici Claressi Shields. Tisti dvoboj je bil njen zadnji v srednji kategoriji, nato je prestopila v superveltersko. Zdaj jo čaka dvoboj kariere, nasproti ji bo stala 33-letna Škotinja Hannah Rankin. Ta ima poleg 13 zmag še šest porazov, tudi ona je izkusila čvrstost Shieldsove, proti Američanki je izgubila že leta 2017.

"Hannah je dobra borka, borila se je z nekaj zares odličnimi nasprotnicami, vseeno pa mislim, da sem boljša od nje. In to bom pokazala v ringu," je o svoji naslednji tekmici v Manchestru povedala slovenska borka in dodala: "Menim, da sem hitrejša, pametnejša in čvrstejša." Pripravljena je na vseh deset rund. "Pričakujem dolgih deset rund, čvrsta je Hannah in čvrsta sem jaz, nobena ne bo popuščala," pravi.

"Komaj čakam, neverjetno bo"

Tudi Rankinova je nadvse samozavestna in še razmišlja o tem, kako bo združila vse najpomembnejše pasove v kategoriji. V soboto bo zmagovalka osvojila prva dva, WBC in WBO, lastnica naslova svetovne prvakinje organizacij IBF in IBO je Belgijka Femke Hermans, WBA pa Britanka Terry Harper, ki je Rankinovo premagala septembra lani. "Navdušena sem nad tem, da bo v igri tudi naslov organizacije WBO, v soboto se mi tako ponuja imenitna priložnost, da se polastim kar dveh pasov. Komaj čakam, neverjetno bo," je napovedala Hannah Rankin.

Na Emino zbadanje se je odzvala mirno: "Odločena sem, da pokažem najboljšo različico sebe. V vseh pogledih sem boljša od Eme Kozin in to boste videli v soboto zvečer. Če se bo ponudila priložnost, bom poskušala dvoboj končati predčasno, v vsakem primeru pa pričakujem, da bom ring zapustila z visoko dvignjenima rokama."

Borki sta tako pripravljeni na epski spopad. V petek ju čaka uradno tehtanje, ko bosta morali ujeti mejo 69,9 kilograma, v soboto bo šlo zares.

"Pred nami je zato trd oreh"

Z ekipo, menedžerjem Rudolfom Pavlinom, trenerjem Redžom Ljutićem in v zaključku priprav tudi s pomočjo Gregorja Debeljaka, se je odlično pripravila na izziv. Z Ljutićem sta se posvetila tudi elementom, v katerih do zdaj Kozinova ni blestela. Eden teh je zagotovo primerna agresivnost v ringu. "Ja, Ema je po naravi en tak dober srček, ni agresivna in tega ji morda malce primanjkuje v ringu. Smo se pač obrnili na drugo stran, posvečali smo se hitrosti, kombinatoriki. Če bo šlo to skozi, lahko Rankinovo spustimo na tla," nam je Redžo Ljutić razlagal še pred odhodom na Otok.

Redžo Ljutić, Ema Kozin, Rudolf Pavlin in Gregor Debeljak. Foto: Simon Kavčič

Rankinovo so natančno preučili. "Ona ima neki svoj okvir, nima nekega obširnega znanja boksa, na neki način to za nas ni bila velika težava pri pripravah. Je pa res, da njej teče malo voda v grlo, prišla je do vrha, ni najmlajša in če ji ne uspe premagati Eme, je vprašanje, ali bo še kdaj dobila priložnost za tako prestižen naslov. Pred nami je zato trd oreh," so ugotovili. Emin poraz ne bi bil tako zelo usoden, še meni Ljutić, a to nikakor ne pomeni, da so v Manchester odšli po kaj manj kot nov šampionski pas, je poudaril: "Načeloma smo lahko sproščeni, tudi če se nam mogoče ne izide, bo Ema še imela možnosti. Je še mlada in lahko še večkrat doseže to raven. Ampak seveda mi že tokrat merimo samo na zmago."

Rankinova in Kozinova sta se prvič srečali v torek na prizorišču sobotne borbe. Škotinja utegne slovensko šampionko tudi malce podcenjevati, kar bi lahko bilo zanjo usodno, meni Ljutić. "Podcenjevanje? Uf, upam, da ja! Če nas bo podcenjevala, se bo dobesedno zaj… (smeh, op. p.). To utegne bito zanjo pogubno. Pri Emi smo že od lani opazili velik napredek, spremenila je tako tehniko kot hitrost in menim, da lahko Rankinovo zelo preseneti."

