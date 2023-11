"Že v amaterskem boksu sem videla, da si na poti k zmagi takrat, ko navijači utihnejo"

Ema Kozin z ekipo, menedžerjem Rudolfom Pavlinom ter trenerjema Redžom Ljutićem in Gregorjem Debeljakom, je včeraj odpotovala v Manchester, kjer jo konec tedna čaka najpomembnejši profesionalni dvoboj do zdaj. Tako prestižnega pasu, kot je ta organizacije WBC, v svoji imenitni zbirki še nima. Priprave na spopad s 33-letno Glasgowčanko so bile dolge in naporne, zato pa je 25-letnica iz Šmartnega ob Savi pripravljena bolje, kot je kadarkoli bila, zagotavljajo v njenem taboru.

Ko navijači utihnejo

"Važno, da imam ekipo za sabo, v svojem kotu, to je vsa podpora, ki jo takrat potrebujem." Foto: www.alesfevzer.com Zdaj bo spet boksala v "sovražnem" okolju, na Otoku, kjer bo imela Rankinova več svojih podpornikov. To bojevite Slovenke sploh ne skrbi. "To evforijo bo imela na začetku, ampak se mi zdi, da jo lahko to tudi malo pokoplje, sploh če bom jaz dobro začela prvih nekaj rund. Če bo začela dvomiti vase, bom jaz na pravi poti," nam je povedala pred odhodom in dodala: "Sama se bom morala osredotočiti samo na ring, imeti njo pred seboj in slišati le trenerja. Važno, da imam ekipo za sabo, v svojem kotu, to je vsa podpora, ki jo takrat potrebujem."

Nekaj izkušenj z velikimi boksarskimi dogodki v tujini Kozinova že ima, nedavno se je na spektaklu v Cardiffu borila tudi z največjo boksarsko zvezdnico ta čas, slavno Američanko Claresso Shields, in doživela sploh prvi poraz v profesionalni karieri. Ob tem ima 23 zmag in en neodločen izid. Utegne biti "sovražen" teren tudi dodatna motivacija za Slovenko? "Sicer se mi bo prvič v profesionalnem boksu zgodilo, da bom boksala na tujem terenu, kjer bo moja nasprotnica domačinka. Doslej je bilo vedno ali na mojem terenu ali pa na nevtralnem. Sem pa že v amaterskem boksu videla, da si na poti k zmagi takrat, ko navijači utihnejo (smeh, op. p.). Spomnim se, da mi je bilo takrat to v zadoščenje. Boksala sem na Madžarskem in madžarski navijači so utihnili, kar mi je dalo še dodaten zagon. S tem se ne bom obremenjevala, postala sem že dobra v tem, da v hrupu množice razločim trenerjev glas in poslušam samo njega," pravi.

V igri prestižni pas WBC

Škotinja Hannah Rankin (levo) želi osvojiti vse najpomembnejše pasove v supervelterski kategoriji. Foto: www.alesfevzer.com Je pa res, da Manchester tudi za Rankinovo ne bo zares domač teren, borka namreč prihaja iz Škotske in se je pred kratkim pridružila organizaciji Queenberry priznanega britanskega promotorja Franka Warrena. "To je izjemna priložnost zame, da svojo znamko utrdim v Angliji. Želim pa si, da bi Frank tako velik dogodek nekoč priredil tudi na Škotskem, da bi se lahko borila pred družino in prijatelji. To morda šele pride na vrsto, ko združim vse naslove supervelterske kategorije, a najprej moram osvojiti pas WBC," je samozavestna 33-letna Otočanka, ki ima na računu 13 zmag in šest porazov.

O ničemer drugem kot zmagi ne razmišlja niti Kozinova, seveda. Če bi postala svetovna prvakinja v organizaciji WBC, bi se ji odprla še marsikatera vrata, noče pa prehitevati dogodkov. "Sem kar prepričana, da bo po zmagi več ponudb oziroma bodo boljše, ampak trenutno sem osredotočam samo na naslednji dvoboj. Če preveč razmišljaš o prihodnosti, se s tem lahko spraviš tudi pod nepotreben oziroma napačen pritisk in se ti stvari lahko zalomijo. Gremo korak po koraku, najprej Hannah, potem pa naprej."

"Prijetno ni, ampak če imaš pred sabo jasen cilj, spet ni tako zelo grozno"

To bo za Emo Kozin šele tretji dvoboj v supervelterski kategoriji (do 69,9 kilograma). Pred tem je boksala v srednji kategoriji (do 72 kg), a se po porazu s Shieldsovo odločila za spremembo. Preizkušanje novih razmer je bilo proti dvema manj zahtevnima nasprotnicama, Madžarkama Szilvio Szabados in Timeo Belik, uspešno. K sobotnemu dvoboju pa so v Emini ekipi pristopili še bolj premišljeno in sistematično. Počasi se je že dlje časa približevala predpisani teži, do petkovega uradnega tehtanja se ji tako ne bo treba mučiti s kakšnim ekstremnim hujšanjem. "Je razlika glede na srednjo kategorijo, seveda. Izgubiti je treba več kilogramov, ima pa tudi WBC takšna pravila, da moraš svojo težo sporočiti en mesec pred dvobojem, nato dva tedna prej, en teden in tako naprej. S tem ti že oni nekako pomagajo, da težo izgubljaš bolj pravilno in postopoma. Glede na to, kako smo se prej s tem borili, gre zdaj precej gladko. Če se držim navodil, potem s tem nimam težav (smeh, op. p.). Prijetno pa to nikakor ni. Ampak če imaš pred sabo jasen cilj, spet ni tako zelo grozno."

S Claresso Shields se je Kozinova nazadnje borila v srednji kategoriji. Foto: www.alesfevzer.com

Po tehtanju bo imela več kot 24 ur časa do dvoboja, zato je prepričana, da bo nazaj dobila vso moč, ki bi jo utegnila izgubiti s hujšanjem. "V ringu bom res tista prava, optimalna Ema," obljublja slovenska borka.

Izziv, ki je pred njo, je največji v njeni karieri. Naslov svetovne prvakinje organizacije WBC se da zlahka primerjati s tistim, ki ga je leta 2009 osvojil Dejan Zavec, ko je postal šampion velterske kategorije po različici IBF. Zato so v Eminem taboru zelo razočarani nad nezainteresiranostjo slovenskih televizij, da bi domačim gledalcem ponudile prenos dvoboja. Tega bo mogoče spremljati samo prek ponudnikov PPV (plačaj in glej) na tujih platformah.

