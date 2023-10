Vsakih nekaj dni si ogleda dvoboj tekmice. "Nobena je ni premagala zlahka."

Ema Kozin je 24. junija letos v Nemčiji premagala Madžarko Timeo Belik in prišla do svoje 22. profesionalne zmage. To je bil njen prvi dvoboj po neprostovoljnem enoletnem premoru in drugi v supervelterski kategoriji. Pred tem se je njen štab dogovarjal za spopad z Južnoafričanko Noni Tenge, pa se je zapletlo z vizumom, v času pandemije covid-19 pa je imela prav tako nekaj težav z dvoboji. Tudi tokratni spopad s 33-letno Škotinjo Rankinovo bi se moral zgoditi že konec septembra, pa je prišlo do prestavitve.

"Priprave so malce daljše, kot smo sprva pričakovali, ampak ..."

Foto: zajem zaslona/Facebook Slovenska borka je torej že kar malce navajena na odpovedi in zamike dvobojev, zato je tudi tokratna sprememba načrta ni prav nič zmedla. "Priprave so malce daljše, kot smo sprva pričakovali, ampak sem z njimi zadovoljna. Ti premiki so problem le, če se s tem obremenjuješ. Če pa je isti organizator oziroma promotor, ti pa mora spremembe tako ali tako sporočiti dva meseca prej, da imaš dovolj časa in še ne dosežeš vrhunca priprav. Malo smo torej morali potegniti, ampak smo ves čas previdni, pazimo na moje počutje, da nisem preveč utrujena, skrbimo za moje zdravje in mislim, da bom lahko na tekmi stoodstotna," nam je povedala v svojem drugem domu, telovadnici kluba Gepard v ljubljanskih Fužinah, kjer te dni opravlja po dva treninga na dan. "Napredujem kondicijsko in v moči," pravi.

Na Hannah Rankin se je začela pripravljati že po junijski zmagi, zdaj pa je v zaključni fazi, ko se na dopoldanskih treningih meri tudi na sparingih. "Taktiko bomo še izpilili, imamo še mesec in pol časa in me to ne skrbi. Zelo sem zadovoljna s pripravami, v zadnjem letu, ko ni bilo toliko tekem, nisem imela pravega občutka, kje sem, a zdaj na kakšnih močnejših sparingih vidim, da sem na pravi poti." Kakšnih novosti v svoj nabor veščin ni dodajala, še pravi: "Osredotočili smo se v resnici na manj zadev, pa da te naredim boljše. Videli smo, da včasih pretiravam in se nato izgubim, ker niti sama ne vem, kaj bi rada naredila. Osredotočili smo se torej na manj stvari z idejo, da na teh gradimo tudi naprej. Preverili smo seveda, kakšna je nasprotnica in se osredotočili na orožja, ki mi bodo proti njej najbolj pomagala v ringu."

Edini poraz je dodatna motivacija

V pripravah na dvoboj kariere jo žene tudi spomin na edini poraz v profesionalni karieri, priznava. "Rudi me med treningi pogosto zbada z omembo Claresse," pove v smehu. Claressa je seveda Claressa Shields, najbolj dominantna boksarka zadnjih let, Američanka, ki je Kozinovo gladko, a po točkah premagala lanskega februarja v Cardiffu. Tisti poraz jo je potrl le za kratek čas, nato je iz izkušnje začela črpati motivacijo. "Pogosto razmišljam predvsem o tem, kako popolnoma me je dominirala in tega si nikoli več ne smem dopustiti," je odločna Slovenka, diplomirana matematičarka, ki poleg boksarskih treningov opravlja še magisterij.

Rankinovo, izkušeno borko s 13 zmagami in šestimi porazi – tudi Škotinja je leta 2018 morala priznati premoč Shieldsovi in tudi ona je z močno Američanko zdržala vseh deset rund – so v trenerskem štabu Eme Kozin preučili do potankosti. "Smo, smo. Je izkušena in tudi tiste poraze, ki jih je doživela, jih je proti odličnim borkam. Tudi v teh dvobojih lahko opaziš veliko stvari, tako njene slabosti kot tudi njene prednosti. Nobena je ni premagala zlahka. Smo jo podrobno naštudirali, na vsakih nekaj dni si ogledam kakšen njen dvoboj, poskušam malo menjati, njene poraze in njene zmage, vse si poskušam ogledati," pravi Kozinova.

Rankinova je septembra lani po porazu proti Angležinji Terri Harper izgubila šampionska pasova različic IBO in WBA, razočaranje nekoliko omilila z letošnjo zmago nad Američanko Logan Holler, a bo v ring 18. novembra zagotovo stopila še posebej motivirana in lačna, saj je v igri nadvse prestižna nagrada, šampionski pas ene od štirih najbolj cenjenih organizacij. Kozinova se dobro zaveda nevarnosti, ob tem pa je samozavestna in prepričana, da neugodno Škotinjo lahko premaga.

Hannah Rankin (levo) je v profesionalni karieri zbrala 13 zmag in doživela šest porazov. Foto: Guliverimage

Škotinja bo lačna zmage

"Ja, zagotovo bo lačna zmage. Ob tem pa prihajamo v Veliko Britanijo, ona je Škotinja, in Manchester bo nekako njen teren, bori se domala pred svojim domačim pragom. Tudi vajena je najbrž tamkajšnjega vzdušja, ob tem pa je treba poudariti, da bi za pas WBC prav vsaka borka dala vse. Verjamem torej, da bo izjemno motivirana in lačna, jaz pa moram to njeno lakoto kar najhitreje zatreti," je odločena bojevita Slovenka. Pričakuje, da bo Manchester zanjo neprijazno okolje, kar se navijaštva tiče, sicer pa je vrvež velike boksarskega spektakla že doživela. "Jaz bom poskušala obdržati osredotočenost na boks, nanjo in nase."

"Hujšam počasi in zdravo, postopoma, da ni nekega šoka za telo"

"Na vsakih nekaj dni si ogledam kakšen njen dvoboj, poskušam malo menjati, njene poraze in njene zmage, vse si poskušam ogledati." Foto: Simon Kavčič Po porazu s Claresso Shields je Kozinova iz sredne kategorije prestopila v superveltersko. Namesto 72 kilogramov mora zdaj loviti mejo 69,9 kilograma. Ni utegnilo hujšanje predstavljati dodatne težave? "Ne pričakujem težav. Se pa nabere nekoliko več za hujšati kot v prejšnji kategoriji. Zato smo imeli dva, v narekovajih rečeno, lažja dvoboja, da smo lahko videli, kako se obnaša moje telo pri hujšanju za superveltersko kategorijo in koliko energije izgubim. Ugotovili smo, da lahko moč dobim zelo hitro nazaj. K sreči je uradno tehtanje v profesionalnem boksu en dan pred tekmo in to je dovolj časa za povrnitev moči in energije. Kilažo spuščamo tudi zelo počasi in premišljeno. Na prejšnji tekmi smo morda to opravili malce prehitro, hujšati sem začela prepozno in to smo v teh pripravah popravili. Hujšam počasi in zdravo, postopoma, da ni nekega šoka za telo," odgovarja slovenska borka.

Na prizorišču dvoboja je rada nekaj dni pred tekmo, da se aklimatizira in spočije po potovanju, po uradnem tehtanju pa si moči povrne tudi s kakovostno hrano. Tudi to je mogoče najti v Angliji, pravi v smehu: "Sama angleška hrana res ni nek presežek, ampak imajo hvala bogu toliko tujcev, da je tudi kulinarična ponudba pestra. Pri dvoboju s Claresso smo šli denimo v portugalsko restavracijo, jedli dobre zrezke in smo bili vsi zadovoljni. Manchester je ogromno mesto in zagotovo bomo tudi tam kaj našli."

"Menim, da so si Emo izbrali kot nekakšno lažjo nasprotnico"

Za kakovostne Emine treninge skrbi Redžo Ljutić, ki pogosto tudi sam vskoči kot sparing partner. Kar najbolje poskuša simulirati značilnosti in način borbe Hannah Rankin. "Iščemo kvalitetne kontre, preko katerih bi lahko prišli blizu nje. Glede na to, da ima precej velik doseg in nasprotnice poskuša držati na distanci. Ob tem pa je tudi v klinču zelo dobra. To moramo nekako skontrirati že prej s kvalitetnimi udarci," nam je povedal o tem, katerim podrobnostim se posvečajo v ringu. Ljutić opozarja tudi na to, da utegnejo biti sodniki v Manchestru naklonjeni otoški borki, zato od Eme zahteva, da je v ringu agresivna. "Načeloma je Rankinova tam nekako predstavljena kot vodilna, gremo tudi na njen teren, kar pomeni, da bo morala Ema narediti več za zmago, kot bo treba nasprotnici. Menim, da so si Emo izbrali kot nekakšno lažjo nasprotnico za ta prestižen naziv, mi pa smo ga pripravljeni vzeti. Ne bomo si dovolili, da bi nas premagala," je odločen tudi Emin trener.

"Rankinovo smo preučili do potankosti," pravita Emin trener Redžo Ljutić in menedžer Rudolf Pavlin. Na sparingih poskušajo simulirati značilnosti škotske borke. Foto: Simon Kavčič

"Gre za zares veliko tekmo, višje ravni enostavno ni"

Dolgoletni menedžer še najmlajše svetovne prvakinje s poklicnem boksu Rudolf Pavlin pa poudarja, da je nadvse pomemben tudi pravi psihološki pristop. "Treba je predvsem najti vse te prave občutke, ki jih je Ema že imela, tisti pravi adrenalinski, pozitiven ego, ki ga bo potrebovala v Manchester Areni. Na tem zdaj že delamo in rezultati so že lepi, je pa to zdaj vse treba prenesti v ring. Čas bo pokazal svoje, ampak verjamem, da nam bo uspelo," pravi Korošec. "Pogledati je treba posnetke in se osredotočiti na borbo, delati čim več vizualizacij, čim več ponovitev, da ti te stvari pridejo v kri in jih lahko nato uporabiš v ringu. Rankinovo smo preučili do potankosti, gre za zares veliko tekmo, višje ravni enostavno ni, titulo WBC nosijo borci, kot so Tyson Fury, Canelo Alvarez in Terence Crawford. Vse, kar nam je bilo dano, je ena velika nagrada za nazaj, ampak se na to ne oziramo, v Manchester gremo izkoristit ponujeno priložnost," še dodaja Pavlin.

Tudi kot menedžer se je tokrat znašel v globoki vodi med velikimi ribami, pravi. Dogodek v Manchestru bo orjaški, do zamika termina je namreč prišlo tudi zaradi prevzema organizacije, za katero bo zdaj poskrbel priznani britanski promotor Frank Warren s svojo ekipo Queensberry Promotions, ki je med drugim organizirala tudi zadnji dvoboj svetovnega prvaka v težki kategoriji Ukrajinca Oleksandra Usika.

"Menedžersko je bila to misija nemogoče. Ne samo jaz kot Emin menedžer, pač pa s pomočjo ljudi iz tujine, smo dosegli, da se Ema bori za naslov svetovne prvakinje po verziji WBC. Tukaj res hvala Noelu Callanu (trenerju Hannah Rankin, op. p.) za zaupanje v naš tim, ob tem seveda tudi hvala največjemu promotorju na svetu Franku Warrenu, ki vidi nek potencial v Slovencih. Seveda pa nam ves čas ob strani stoji Chris Rösen. To so imena, ki so nam res odprla vrata na vrh," pravi Pavlin.

Preberite še: