Spet zaplet, nova odpoved in nekaj stresa, slovenska šampionka pa ostaja mirna

Brazilka Dos Santos je konec tedna sporočila, da si je med pripravami poškodovala glavo, kar je razvidno tudi iz zdravniške dokumentacije. Zdravnik ji je dvoboj prepovedal, zato jo je menedžer Rudolf Pavlin nadomestil z rezervno boksarko iz Madžarske. "Zaradi odpovedi Brazilke je bilo kar precej stresa, na hitro smo morali poiskati zamenjavo, kar ni preprosto. Že tako je profesionalnih boksark malo, številne pa si niti ne želijo v ring z Emo. No, v ponedeljek smo podpisali pogodbo z Madžarko in v četrtek lahko potujemo v Nemčijo," nam je povedal Pavlin in dodal, da zaradi narave poslovnega dela boksa ne bo povsem miren vse do petka, ko naj bi na prizorišče dvoboja prispela tudi Belikova.

Že navajena odpovedi Kozinova se je nazadnje borila julija lani, ko je premagala Madžarko Szilivio Szabados, po tem pa je v vodo padel njen spopad z Južnoafričanko Noni Tenge, ki dvoboj s slovensko šampionko odpovedala že leto prej. Tedaj je bil zaradi zaostrenih razmer zaradi pandemije covida odpovedan tudi nadometni spopad z Zambijko Lolito Muzeyo v Španiji.

Hitra prilagoditev na novo tekmico

Na hitro se je morala na novo tekmico prilagoditi tudi Ema Kozin. "Pretirane nervoze zaradi vsega skupaj ni. Proti Madžarkam sem 100-odstotna v zmagah in naj tako tudi ostane," je povedala za STA, kar kaže, da je dobro razpoložena. Izjava je namreč tudi malce šaljiva, saj je stoodstotna še proti marsikateri naciji, v svojih 24 poklicnih dvobojih je izgubila le enkrat, lanskega februarja v Cardiffu proti ameriški superzvezdnici Claressi Shields.

In kaj pravi o Belikovi, tridesetletnici iz Budimpešte, ki je v profesionalni karieri zbrala sedem zmag (tri z nokavtom) in doživela osem porazov? "Videla sem njene borbe na spletu. Pred kratkim je boksala z Britanko Lauren Price, ki je tako kot jaz levičarka, zato ni čista neznanka. Je pa res, da smo na hitro spremenili taktiko in se osredotočili na stvari, ki mi bodo prišle prav," je v pogovoru za STA povedala slovenska boksarka.

Septembra najpomembnejši dvoboj leta

O odpovedi Brazilke je dodala: "To se zgodi. Huje bi bilo, če bi se to zgodilo septembra, ko se bom pripravljala samo na en dvoboj. Sobotna tekma, čeprav branim naslov, je namenjena predvsem temu, da se začutim v ringu, da preverim, kako napredujem in čemu moram posvetiti več pozornosti. Seveda je v boksu treba ostati zbran in pozoren, vseeno pa sem bolj osredotočena na lastno predstavo."

Septembra se bo v Londonu pomerila z Britanko Hannah Rankin. Foto: Guliverimage Ključna tekma sezone za Emo Kozin ostaja septembrski dvoboj v Londonu, kjer se bo s Hannah Rankin pomerila za naziv izzivalke po verzijah WBC in WBO. Prav za ta dvoboj Kozinova potrebuje testni dvoboj, ki ga je združila z branjenjem naslova svetovne prvakinje WBF.

"Septembrski dvoboj je tisti pravi, ki nam odpira vrata," pa pravi trener Rudi Pavlin. Zmagovalka dvoboja v Londonu bo namreč prva izzivalka svetovne prvakinje, Britanke Natashe Jonas, v uveljavljenih boksarskih verzijah WBC in WBO.

V slovenskem taboru poudarjajo, da je Ema Kozin v letu tekmovalnega premora pridobila hitrost, v svoj repertoar pa je vključila tudi nekaj novih kombinacij udarcev, ki jih bo delno preizkusila v soboto, zato pričakujejo 23. zmago v 25. profesionalnem dvoboju. "Na takšni tekmi, kot jo imam v soboto, vidiš, ali si delal dobro in ali nasprotnico lahko prisiliš v napako. Vračaš se tudi v tekmovalni ritem. To bo za september izjemnega pomena."

Preberite še: