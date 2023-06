Izjemna čast za menedžerja slovenske boksarske šampionke

"Ponujena mi je bila vodilna vloga svetovne organizacije probox WBF za ženski boks. Izkazano zaupanje je lepa priložnost in seveda velika obveznost v prihodnosti profesionalnega boksa tako v naši majhni državi kot v svetovnem merilu. Zavihajmo rokave. Iskrena hvala vodilnim možem WBF," je ob ponujeni priložnosti, da zavzame mesto vodje ženskega boksa pri WBF, povedal Rudolf Pavlin, nekdanji trener, v zadnjih letih pa menedžer slovenske boksarke Eme Kozin, ki je leta 2017 z zmago nad Kenijko Florence Muthoni postala najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini boksa.

"Razlog za to odločitev je nadvse preprost. Rudi je bil v zadnjih petih letih zelo zvest član organizacije WBF, veliko se je ukvarjal z ženskim boksom in Emo pripeljal povsem na vrh sveta, do dvoboja s Clareeso Shields. Ženski boks pozna in odločil sem se, da mu s šestmesečno preizkusno dobo ponudim priložnost voditi ženski boks v naši organizaciji," nam je svojo odločitev utemeljil izvršni direktor organizacije WBF Christian Rösen. "Toda, to moram poudariti, nič, kar zadeva Emo, pa ne bo v njegovi domeni. Za to bom skrbel jaz, dejstvo je namreč, da je Rudi preprosto preblizu Emi," je še dodal Nemec.

Kozinova letos dvakrat v ring Emo Kozin letos čakata dva dvoboja, 24. junija bo v Nemčiji branila naslov svetovne prvakinje organizacije WBF v supervelterski kategoriji. Pomerila se bo z Brazilko Halanno dos Santos. To bo zgolj ogrevanje za še veliko večji dvoboj, ki borko iz Šmartnega ob Savi čaka 22. septembra v Angliji. Tam se bo borila za naslova dveh največjih organizacij WBC in WBO – eliminator z domačinko Hannah Rankin. Kozinova je v profesionalni karieri zbrala 22 zmag, enkrat se je njen dvoboj končal neodločeno, februarja lani pa je na spektaklu v Cardiffu doživela svoj prvi poraz. Premagala jo je najboljša borka na svetu, izjemna Američanka Claressa Shields. Slovenka se je z zmago vrnila v ring lansko poletje, ko je v Nemčiji zanesljivo premagala Madžarko Szilvio Szabados. To je bil tudi njen zadnji dvoboj. V malce daljšem premoru je slovenska boksarska šampionka diplomirala na fakulteti za matematiko, si napolnila baterije in spet našla motivacijo za naporne treninge. O letošnjih dvobojih nam bo več povedala naslednji teden.

Velika čast, pa tudi velika odgovornost

"Sodeloval bo z menoj, a njegova beseda bo zadnja," o Pavlinu pravi izvršni direktor WBF Christian Rösen. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard Pavlin svojo novo nalogo razume kot veliko odgovornost, glavna želja organizacije je, da se približa štirim največjim in najpomembnejšim boksarskim organizacijam na svetu, WBA, WBC, IBF in WBO.

"Mislim, da v ženskem boksu že spadamo med največje na svetu, prepričan sem, da imamo v WBF celo najboljše borke, to pa bi rad izkoristil, da zmanjšamo razliko do štirih največjih tudi v moškem boksu. Seveda pa si želimo nadgraditi tudi ženski boks in se uveljaviti po vsem svetu. Veliko držav je še, kjer ženski boks ni prav priljubljen, in Rudijeva naloga je, da naveže prave stike in to spremeni," je načrte in pričakovanja še razkril Rösen.

Eden od bazenov, ki niti približno še ni razvil svojega potenciala pri ženskem boksu, je zagotovo Balkan, se strinja nemški direktor, ob tem pa dodaja: "Ampak Rudi je odgovoren za ves svet, od ZDA do Kitajske, Rusije in tako naprej. Vsak ženski dvoboj, z izjemo Eminih, bo moral potrditi Rudi, zanj tudi imenovati funkcionarje. Sodeloval bo z menoj, a njegova beseda bo zadnja. Ne bo pa to večno. Za zdaj ima preizkusno dobo šestih mesecev, po tem bomo pregledali, kaj je bilo doseženo. Če je bilo zaupanje Rudiju upravičeno, bo to počel še naslednjih nekaj let, če pa se izkaže, da je to zanj preveč, pa bomo poiskali drugo rešitev."

